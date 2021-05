Les États-Unis déclarent que le reportage de la télévision d’État iranienne sur les accords d’échange de prisonniers n’est «  pas vrai  »

Téhéran, Iran – L’Iran libérera les prisonniers ayant des liens occidentaux en Iran en échange de milliards de dollars des États-Unis et du Royaume-Uni, a rapporté dimanche la télévision d’Etat. Les États-Unis ont immédiatement nié le rapport, tandis que le Royaume-Uni n’a pas répondu.

Le reportage de la télévision d’Etat a cité un responsable anonyme au moment même où le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a commencé à prononcer ce que les autorités ont décrit plus tôt comme un discours « important ». Cependant, Khamenei n’a pas immédiatement discuté d’un échange proposé au cours des négociations à Vienne sur l’accord nucléaire en lambeaux de Téhéran avec les puissances mondiales.

Le responsable cité par la télévision d’État iranienne a déclaré qu’un accord conclu entre les États-Unis et Téhéran impliquait un échange de prisonniers en échange de la libération de 7 milliards de dollars de fonds iraniens gelés.

« Les Américains ont accepté de payer 7 milliards de dollars et d’échanger quatre Iraniens actifs dans le contournement des sanctions contre quatre espions américains qui ont purgé une partie de leur peine », a déclaré la télévision d’État, citant le responsable lors d’une exploration à l’écran.

Le porte-parole du département d’Etat américain Ned Price a immédiatement démenti le reportage de la télévision d’Etat iranienne.

« Les informations selon lesquelles un accord d’échange de prisonniers a été conclu ne sont pas vraies », a déclaré Price. « Comme nous l’avons dit, nous soulevons toujours les cas d’Américains détenus ou portés disparus en Iran. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne serons pas en mesure de les réunir avec leurs familles. »

Le prix n’a pas précisé.

Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, a réitéré le refus de l’émission «Face the Nation» de CBS News.

« Il n’y a pas d’accord pour libérer ces quatre Américains. Nous travaillons très dur pour les faire libérer, nous avons soulevé cette question avec l’Iran », a déclaré Klain.

Téhéran détient actuellement quatre Américains connus en prison. Parmi eux figurent Baquer et Siamak Namazi, l’écologiste Morad Tahbaz et l’homme d’affaires irano-américain Emad Shargi. Le reportage de la télévision d’État n’a pas immédiatement nommé les Iraniens que Téhéran espérait obtenir un échange.

La télévision d’État a également cité le responsable disant qu’un accord avait été conclu pour que le Royaume-Uni paie 400 millions de livres pour voir la libération de la femme anglo-iranienne Nazanin Zaghari-Ratcliffe. Le bureau du Premier ministre Boris Johnson a renvoyé les appels au ministère des Affaires étrangères, qui n’a pas pu être atteint immédiatement.

La semaine dernière, Zaghari-Ratcliffe a été condamnée à une année supplémentaire de prison, a déclaré son avocat, pour diffusion de « propagande contre le système » pour avoir participé à une manifestation devant l’ambassade d’Iran à Londres en 2009.

Cela est venu après avoir purgé une peine de cinq ans de prison en République islamique après avoir été reconnue coupable d’avoir comploté le renversement du gouvernement iranien, une accusation qu’elle, ses partisans et les groupes de défense des droits nient.

Alors qu’elle était employée à la Fondation Thomson Reuters, la branche caritative de l’agence de presse, elle a été arrêtée à l’aéroport de Téhéran en avril 2016, alors qu’elle rentrait chez elle en Grande-Bretagne après avoir rendu visite à sa famille.

Richard Ratcliffe, le mari de Zaghari-Ratcliffe, a déclaré à l’Associated Press qu’il n’était au courant d’aucun échange en cours.

« Nous n’avons rien entendu », a-t-il dit. « Bien sûr que nous ne le ferions probablement pas, mais mon instinct est d’être sceptique pour le moment. »

Plus tôt dimanche, le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré à la BBC qu’il pensait que Zaghari-Ratcliffe était détenu «illégalement» par l’Iran.

« Je pense qu’elle a été traitée de la manière la plus abusive et la plus tortueuse », a déclaré Raab. « Je pense que cela revient à torturer la façon dont elle a été traitée et il y a une obligation très claire et sans équivoque pour les Iraniens de la libérer, ainsi que tous ceux qui sont détenus comme un levier immédiatement et sans condition. »

Gambrell et DeBre ont rapporté de Dubaï, aux Émirats arabes unis. Les rédacteurs d’Associated Press Danika Kirka à Londres et Matthew Lee à Washington ont contribué à ce rapport.