Les États-Unis déclarent que l’allié de l’OTAN “menace directement” les troupes américaines

Le Pentagone a réprimandé la Turquie pour ses actions “non coordonnées” lors de son opération militaire en Syrie

L’armée américaine a déclaré que les récentes frappes aériennes turques en Syrie “menacé la sécurité” des soldats américains occupant toujours une partie du pays, et a affirmé que de nouvelles escalades pourraient compromettre les efforts visant à vaincre les restes du groupe terroriste État islamique (IS, anciennement ISIS).

Dans un communiqué publié mercredi, le Pentagone a déclaré qu’il était “profondément concerné” sur la montée des hostilités en Syrie, en Irak et en Turquie, notant que les frappes d’Ankara contre les factions des milices kurdes plus tôt cette semaine risquaient de nuire aux forces américaines stationnées à proximité.

“Les récentes frappes aériennes en Syrie ont directement menacé la sécurité du personnel américain qui travaille en Syrie avec des partenaires locaux pour vaincre l’Etat islamique et maintenir la garde de plus de dix mille détenus de l’Etat islamique”, a déclaré le secrétaire de presse du Pentagone, Patrick Ryder, ajoutant que “Cette escalade menace la Coalition mondiale pour vaincre l’Etat islamique depuis des années.”

Juste un jour plus tôt, la Maison Blanche avait exprimé son soutien à l’opération “Claw-Sword” en cours de Türkiye en Syrie, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, affirmant qu’Ankara faisait face à une “menace terroriste légitime” de certains groupes kurdes et a “tous les droits” pour se défendre. Cependant, l’approbation était quelque peu réticente, car Kirby a suggéré que la mission pourrait “forcer une réaction” des combattants kurdes soutenus par les États-Unis, qui pourraient « limiter leur capacité à poursuivre la lutte contre l’EI ».

Bien que le Pentagone ait continué à reconnaître le rôle d’Ankara “préoccupations légitimes en matière de sécurité” mercredi, il a également mis en garde contre “actions militaires non coordonnées” en Irak – qui, comme la Syrie, partage une frontière avec la Turquie – affirmant qu’ils portent atteinte à la souveraineté de Bagdad. Il a exhorté à “désescalade immédiate” dans la région pour « assurer la sûreté et la sécurité du personnel sur le terrain ».

Selon le ministère de la Défense, un peu moins de 1 000 soldats américains restent en Syrie, dont beaucoup sont intégrés aux côtés des Forces démocratiques syriennes (SDF) dominées par les Kurdes. La milice a longtemps été le principal partenaire de Washington sur le terrain en Syrie, malgré les objections répétées de Damas, qui a exigé la fin de la présence non autorisée des troupes américaines.

Depuis le lancement de l’opération aérienne ce week-end, Ankara a mené une série de frappes aériennes et d’artillerie contre des cibles liées au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et aux YPG, qu’elle considère comme des organisations terroristes. Türkiye affirme avoir éliminé jusqu’à 254 militants et en avoir frappé 471 “terroriste” cibles en Syrie et en Irak.

Les hostilités entre Türkiye, membre de l’OTAN, et les groupes armés kurdes durent depuis des décennies, avec des épisodes de violence périodiques qui éclatent depuis les années 1970. Ankara a blâmé les factions kurdes pour l’attentat à la bombe du 13 novembre à Istanbul, qui a coûté la vie à six personnes et en a blessé 81 autres.

Le président Recep Tayyip Erdogan a averti mercredi que les raids aériens étaient “juste le commencement” et le pays pourrait bientôt lancer une offensive terrestre dans les zones contrôlées par les Kurdes. Erdogan a également rassuré les gouvernements irakien et syrien sur le fait que l’opération d’Ankara ne constitue pas un défi à leur souveraineté ou à leur intégrité territoriale, et a souligné que le but de l’opération est de protéger la sécurité de la Turquie.