Les États-Unis déclarent que la Russie leur notifie les exercices nucléaires annuels

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden a déclaré mardi que la Russie avait annoncé son intention d’organiser des exercices de routine de ses capacités nucléaires dans un contexte de tensions accrues à propos de la guerre en Ukraine.

Le Pentagone et le département d’État ont déclaré que la Russie avait respecté les termes du dernier accord de contrôle des armements américano-russe en informant Washington des tests à venir.

Bien que de telles notifications aient été routinières aux termes du nouveau traité START afin que les exercices ne soient pas confondus avec de véritables hostilités, celle-ci intervient alors que le conflit en Ukraine s’est intensifié et à un moment où les contacts diplomatiques entre les deux parties ont été fortement réduits.

“Les États-Unis ont été informés”, a déclaré le porte-parole du Pentagone, le général de l’Air Force, Pat Ryder. « Et comme nous l’avons déjà souligné, il s’agit d’un exercice annuel de routine de la Russie. Et donc à cet égard, la Russie respecte ses obligations de contrôle des armements et ses engagements de transparence pour faire ces notifications, et c’est donc quelque chose que nous continuerons à surveiller.

Au département d’État, le porte-parole Ned Price a déclaré que la notification était “importante” alors même que “la Russie se livre à une agression non provoquée et à une rhétorique nucléaire imprudente”.

“Ces mesures de notification garantissent que nous ne sommes pas pris par surprise et réduisent les risques de mauvaise perception”, a-t-il déclaré.

Ni le Pentagone ni le Département d’État n’ont fourni de détails sur la notification russe, qui est intervenue alors que la Russie accuse l’Ukraine de comploter pour utiliser une bombe sale sur son propre territoire, une décision qui, selon le Kremlin, pourrait conduire à des représailles nucléaires.

