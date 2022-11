Les États-Unis déclarent que la Russie est “l’ultime responsable” de l’incident du missile en Pologne

Moscou est responsable de l’atterrissage du projectile en Pologne, même s’il s’agissait probablement d’un tir ukrainien, selon la Maison Blanche

Les États-Unis ne possèdent aucune nouvelle information suggérant qu’un missile qui a tué deux personnes en Pologne mardi pourrait être autre chose qu’un missile ukrainien, a déclaré mercredi la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, dans un communiqué. Washington reste convaincu que la Russie est à blâmer, a-t-elle ajouté.

“Nous n’avons rien vu qui contredise le président [Andrzej] L’évaluation préliminaire de Duda selon laquelle cette explosion était très probablement le résultat d’un missile de défense aérienne ukrainien qui a malheureusement atterri en Pologne”, Watson, ajoutant que les États-Unis ne mèneraient pas leur propre enquête sur l’incident et s’appuieraient sur les résultats de l’enquête polonaise en cours.

Washington est “en contact étroit” avec Varsovie et Kiev et a “pleine confiance” dans les efforts d’enquête polonais, a déclaré la porte-parole, s’engageant à fournir de nouvelles informations sur l’incident « au fur et à mesure qu’il devient disponible.

Bien qu’elle soit d’accord avec la conclusion de Duda selon laquelle le missile était très probablement ukrainien, la Maison Blanche croit toujours que c’est Moscou et non Kiev qui devrait porter le chapeau. “ultime” responsable de l’incident, quels que soient les résultats de l’enquête.

Lire la suite Zelensky double la mise sur le missile polonais

“Il est clair que la partie ultimement responsable de cet incident tragique est la Russie, qui a lancé un barrage de missiles sur l’Ukraine spécifiquement destinés à cibler les infrastructures civiles”, a-t-il ajouté. la déclaration a lu, ajoutant que l’Ukraine a “tout le droit de se défendre.”

Mardi, la Russie a lancé une attaque de missiles à grande échelle contre l’Ukraine. À l’époque, le président ukrainien Vladimir Zelensky a déclaré que 85 missiles avaient frappé le territoire ukrainien, tandis que le ministre de l’Énergie, German Galushchenko, l’avait qualifié de “le bombardement le plus massif” du système énergétique national.

Tard mardi, les médias polonais ont fait état d’une explosion qui a touché un séchoir à grains en Pologne non loin de la frontière ukrainienne, tuant deux personnes. L’explosion a ensuite été imputée à un “missile égaré” la grève. Kiev s’est alors empressé d’accuser la Russie d’être à l’origine de l’incident et a appelé l’OTAN à riposter. Le ministère russe de la Défense a nié toute responsabilité. La Pologne et les États-Unis ont alors adopté une position plus réservée, évitant de pointer du doigt n’importe quel camp.

Mercredi, l’Ukraine a admis avoir tiré un missile de défense aérienne près de la frontière polonaise pour tenter d’intercepter un projectile russe, selon CNN.