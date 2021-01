La détermination des atrocités est une action rare de la part du département d’État, et pourrait conduire les États-Unis à imposer davantage de sanctions contre la Chine sous la nouvelle administration du président élu Joseph R. Biden Jr., qui a déclaré l’année dernière par l’intermédiaire d’un porte-parole que la politique de Pékin équivalait à un «génocide». D’autres nations ou institutions internationales pourraient emboîter le pas en critiquant formellement la Chine pour son traitement de sa minorité musulmane et en prenant des mesures punitives. La détermination suscite également certains examens au sein du département d’État.

« Je crois que ce génocide est en cours et que nous assistons à la tentative systématique de destruction des Ouïghours par le parti-État chinois », a déclaré le secrétaire d’État Mike Pompeo dans un communiqué, ajoutant que les responsables chinois étaient « engagés dans l’assimilation forcée et l’éventuelle l’effacement d’un groupe minoritaire ethnique et religieux vulnérable. »

Cette décision devrait être la dernière action de l’administration Trump contre la Chine, prise lors de sa dernière journée complète, et est l’aboutissement d’un débat de plusieurs années sur la manière de punir ce que beaucoup considèrent comme les pires violations des droits humains de Pékin depuis des décennies. Les relations entre les pays se sont détériorées au cours des quatre dernières années, et le nouveau résultat s’ajoute à une longue liste de points de tension. Les responsables de la politique étrangère et les experts de tous les horizons politiques aux États-Unis estiment que la Chine sera le plus grand défi de toute administration pour les années ou les décennies à venir.

WASHINGTON – Le Département d’État a déclaré mardi que le gouvernement chinois commettait un génocide et des crimes contre l’humanité à travers sa répression à grande échelle des Ouïghours et d’autres minorités ethniques majoritairement musulmanes dans sa région nord-ouest du Xinjiang, y compris dans son utilisation des camps d’internement et la stérilisation forcée , Ont déclaré des responsables américains.

Pour détourner les critiques des responsables américains, les responsables chinois ont également souligné certains des vastes échecs de gouvernance de l’administration Trump, notamment un bilan de plus de 400000 morts dû à la pandémie de coronavirus et à l’assaut meurtrier du Capitole par une foule incitée par M. Trump. .

Le gouvernement chinois a rejeté les précédentes accusations de génocide et autres violations des droits humains au Xinjiang. Lors d’une conférence de presse à Pékin la semaine dernière, des responsables ont condamné les politiciens et les groupes américains pour avoir porté de telles accusations.

M. Pompeo, des avocats du département d’État et d’autres responsables avaient débattu pendant des mois de la détermination, mais la question était devenue urgente dans les derniers jours de l’administration Trump. Comme c’était le cas pour la plupart des politiques chinoises, la question du Xinjiang opposait depuis longtemps les responsables de l’administration: M. Pompeo et d’autres assistants à la sécurité nationale ont préconisé des mesures sévères contre Pékin, tandis que le président Trump et les principaux conseillers économiques ont écarté les préoccupations.

Plusieurs responsables du département d’État ont déclaré que la décision était enracinée dans la tentative d’atteindre les objectifs politiques; ils ont dit qu’ils espéraient que cette décision inciterait d’autres nations à adopter une ligne publique plus dure contre la Chine sur cette question et d’autres.

M. Pompeo et des hauts fonctionnaires du département d’État ont pris la décision quelques jours à peine avant l’entrée en fonction de M. Biden. Cette découverte pourrait compliquer les relations de son administration avec Pékin, mais elle offre également une source de levier. Le candidat de M. Biden au poste de secrétaire d’État, Antony J. Blinken, prévoit de mentionner «la rivalité croissante avec la Chine, la Russie et d’autres États autoritaires» lors d’une audience de confirmation du Sénat mardi après-midi, selon une copie de sa déclaration liminaire.

La Chine exerce depuis des décennies un contrôle sévère sur les minorités ethniques du Xinjiang, qui représentent plus de la moitié des 25 millions d’habitants de la région. Pour les plus grands groupes, leur religion islamique et leur langue et culture turques les distinguent de la majorité Han de Chine.

En octobre 2019, l’administration Trump a mis sur liste noire les services de police du Xinjiang et de plusieurs entreprises chinoises. Il a depuis prononcé d’autres sanctions, notamment contre des hauts responsables du Parti communiste. Mercredi, il a annoncé une interdiction des importations de produits à base de coton et de tomates de la région.

Pendant des années, les membres démocrates et républicains du Congrès ont exhorté l’administration à adopter une position plus agressive. Un rapport annuel publié jeudi par la Commission exécutive du Congrès sur la Chine, a déclaré qu’il y avait des preuves que « des crimes contre l’humanité – et peut-être un génocide – se produisent » au Xinjiang. Il a souligné que la législation budgétaire adoptée en décembre exige que le gouvernement américain détermine dans les 90 jours si la Chine avait commis des atrocités dans la région.

M. Bolton et d’autres collaborateurs ont déclaré que M. Trump avait ignoré à plusieurs reprises leurs recommandations d’imposer des sanctions sur le Xinjiang afin d’éviter de compromettre les négociations commerciales avec la Chine. M. Trump a exprimé peu de préoccupations pour les droits de l’homme et, pendant la majeure partie de son mandat, a publiquement fait référence à M. Xi comme un ami.

Les tensions se sont fortement aggravées à partir de 2009, lorsque des Ouïghours participant à des émeutes ethniques ont tué environ 200 Han à Urumqi, la capitale régionale, après des tensions et des violences antérieures. Les forces de sécurité chinoises ont lancé une vaste répression. Des attaques et de nouvelles mesures de répression ont eu lieu dans les villes ouïghours dans les années qui ont suivi, ainsi que dans certaines villes en dehors du Xinjiang.

Depuis 2017, les dirigeants du Xinjiang pressés par M. Xi ont entamé ou intensifié des politiques visant à transformer les Ouïghours, les Kazakhs et d’autres minorités ethniques en des partisans fidèles et largement laïques du Parti communiste. Selon la détermination du département d’État, le gouvernement chinois avait commis des «crimes contre l’humanité» depuis «au moins mars 2017».

Les forces de sécurité ont envoyé des centaines de milliers d’Ouïghours et de Kazakhs – peut-être un million ou plus selon certaines estimations – dans des camps d’endoctrinement destinés à inculquer la loyauté envers le parti et à briser l’adhésion à l’islam. Le gouvernement chinois a défendu les camps comme des écoles de formation professionnelle bénignes et a contesté les estimations du nombre de détenus, sans jamais donner les siennes. Les anciens détenus et leurs familles qui ont quitté la Chine ont décrit des conditions de vie difficiles, un endoctrinement grossier et des gardiens abusifs.

Le gonflement des camps a suscité une condamnation internationale croissante, y compris de la part d’experts des droits de l’homme qui conseillent l’ONU ainsi que les États-Unis et d’autres pays. Journalistes et universitaires a commencé à écrire des articles sur les camps et un système de surveillance sophistiqué de haute technologie au Xinjiang en 2017, bien avant que les gouvernements étrangers ne commencent à discuter de la question.

Les camps d’endoctrinement, cependant, n’ont constitué qu’une partie de la campagne plus large du Parti communiste chinois pour transformer radicalement les Ouïghours, les Kazakhs et d’autres minorités ethniques. D’autres mesures comprennent les transferts de main-d’œuvre, les politiques scolaires et culturelles et le contrôle de la population.

Sous la direction de M. Xi, le Xinjiang a élargi et intensifié des programmes de longue date pour déplacer les Ouïghours et les Kazakhs des zones rurales vers des emplois dans les usines, les villes et l’agriculture commerciale. Le gouvernement chinois a déclaré que ces transferts de travail sont entièrement volontaires et apportent la prospérité aux peuples pauvres. Mais certains programmes ont fixé des objectifs pour le nombre de personnes relocalisées pour travailler et ont empêché les recrues de choisir ou de quitter leur emploi – caractéristiques du travail forcé.

Les écoles ont en grande partie abandonné les cours en ouïghour, poussant les élèves à apprendre en chinois. Des universitaires ouïghours qui cherchaient à préserver et à promouvoir leur culture ont été arrêtés et la publication en langue ouïghoure a été fortement restreinte. Les autorités ont forcé des enfants à entrer dans des internats, séparés de leurs parents.