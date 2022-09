Les États-Unis déclarent que la dernière réponse nucléaire iranienne n’est “pas constructive”

Commentez cette histoire Commentaire

Les perspectives de relance de l’accord sur le nucléaire iranien ont semblé reculer jeudi, l’administration Biden ayant déclaré que les dernières propositions de Téhéran, soumises par l’intermédiaire de l’Union européenne, n’étaient “pas constructives”. “Nous pouvons confirmer que nous avons reçu la réponse de l’Iran”, a déclaré le porte-parole du département d’Etat Vedant Patel dans un communiqué. “Nous l’étudions et y répondrons… mais malheureusement ce n’est pas constructif.”

Pendant des semaines, les États-Unis et l’Iran ont échangé des réponses et des contre-réponses à un texte “définitif” proposé en juillet par l’Union européenne, qui a coordonné près d’un an et demi de négociations pour rétablir l’accord nucléaire de 2015. signé entre les puissances mondiales et l’Iran. Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a jugé “raisonnable” une première réponse iranienne au texte le mois dernier, mais a déclaré que l’Iran avait demandé quelques “ajustements”.

Il y a deux semaines, l’administration a envoyé sa réponse au texte, et aux demandes de modifications de l’Iran. La déclaration américaine est intervenue après que l’Iran a soumis sa dernière réponse.

Ni l’Iran ni les États-Unis n’ont rendu publiques leurs soumissions, mais les échanges avaient suscité l’optimisme quant au fait que les négociations avaient atteint une fin de partie et un élan pour un règlement. Plus tôt cette semaine, Borrell a déclaré qu’il espérait qu’un accord pourrait être conclu “dans les prochains jours”. Dans un discours aux ambassadeurs mercredi à Paris, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il espérait qu’un accord serait conclu “dans les prochains jours”.

Selon les termes de l’accord initial, les sanctions américaines et internationales contre l’Iran ont été levées en échange de sa soumission à des restrictions strictes de son programme nucléaire et à une surveillance internationale. Le président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord – signé par la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, la Russie et la Chine, ainsi que les États-Unis et l’Iran – en 2018, réimposant les sanctions levées et en ajoutant de nombreuses autres.

En réponse, l’Iran a repris son programme nucléaire d’avant l’accord et l’a accéléré, augmentant la quantité et la qualité de son enrichissement d’uranium bien au-delà des limites prescrites, et a bloqué certaines mesures d’inspection.