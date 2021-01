Le secrétaire d’État américain sortant, Mike Pompeo, a déclaré mardi que la Chine «commettait un génocide» contre les musulmans ouïghours et d’autres groupes minoritaires.

Dans un communiqué publié le dernier jour de son mandat, Pompeo a déclaré que la Chine « avait commis des crimes contre l’humanité » contre les Ouïghours et d’autres groupes minoritaires ethniques et religieux dans la province du nord-ouest du Xinjiang.

« Je crois que ce génocide est en cours et que nous assistons à la tentative systématique de destruction des Ouïghours par le parti-État chinois », a-t-il ajouté.

Il a cité stérilisation forcée, travail forcé, torture, emprisonnement arbitraire, privation sévère de liberté physique et restrictions draconiennes à la liberté de religion et de croyance, à la liberté d’expression et à la liberté de mouvement comme raisons de sa déclaration.

Il a demandé à la Chine de libérer les personnes détenues arbitrairement et de mettre fin à son « système d’internement, de camps de détention, d’assignation à résidence et de travail forcé » et a appelé « tous les organes juridiques multilatéraux et pertinents appropriés, à se joindre aux États-Unis dans nos efforts pour promouvoir la responsabilité des responsables. pour ces atrocités. «

La désignation de génocide est une étape rare pour le gouvernement américain, qui ne l’a appliquée aux massacres de 1994 au Rwanda que bien plus tard.

L’ancien secrétaire d’État Colin Powell a qualifié la situation dans la région du Darfour occidental du Soudan de génocide en 2004. L’ancien secrétaire d’État John Kerry a appliqué le terme à la répression de l’État islamique et aux massacres de Yézidis et d’autres minorités ethniques et religieuses en Syrie et en Irak en 2016, mais il l’a formulé en disant que c’était une détermination juridique seulement, qui n’imposait pas une action du gouvernement américain.

La déclaration n’a pas de répercussions immédiates mais ouvre la porte à de nouvelles sanctions. Washington a déjà mis en œuvre une série de mesures restrictives à l’encontre des hauts dirigeants du Parti communiste chinois et des entreprises d’État qui financent l’architecture de la répression à travers le Xinjiang.

Il est également peu probable que la nouvelle administration Biden s’y oppose, qui a exprimé son soutien à une telle désignation dans le passé.

Antony Blinken, le candidat de Joe Biden au poste de secrétaire d’État, a déclaré mardi à son audience de confirmation au Sénat qu’il approuvait la déclaration de génocide de Pompeo par les autorités chinoises.

« Ce serait aussi mon jugement », a-t-il dit. « Le fait de forcer les hommes, les femmes et les enfants dans les camps de concentration; essayer, en fait, de les rééduquer pour qu’ils adhèrent à l’idéologie du Parti communiste chinois, tout cela dénote un effort pour commettre un génocide. »

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a critiqué la détermination de Pompeo, la qualifiant de « nulle et non avenue ».

« North vaut le papier sur lequel il est écrit. Parce qu’il est si connu pour avoir menti et triché. Au fait, il réussit effectivement à se faire le clown du siècle! », At-elle ajouté.