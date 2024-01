Les États-Unis déclarent que deux SEAL ont perdu la saisie d’une cargaison d’armes iraniennes pour les Houthis, alors que le Qatar exhorte à se concentrer sur la guerre entre Israël et le Hamas

L’armée américaine a déclaré mardi avoir saisi un bateau chargé d’« armes conventionnelles avancées » envoyées d’Iran vers le pays. Les rebelles Houthis au Yémen — des preuves, selon le général Michael Erik Kurilla du commandement central américain, que « l’Iran continue d’envoyer une aide meurtrière avancée aux Houthis » alors qu’ils attaquent des navires commerciaux dans la mer Rouge.

“Deux Navy SEAL précédemment signalés comme perdus en mer étaient directement impliqués dans cette opération”, a déclaré Kurilla, commandant du CENTCOM, dans le communiqué, ajoutant qu’une “recherche exhaustive” se poursuivait pour retrouver les troupes d’élite qui n’avaient pas été vues depuis janvier. 11 saisie du bateau iranien.

Des responsables de la défense ont déclaré à CBS News ce week-end que les marins disparus étaient passés par-dessus bord alors qu’ils tentaient de monter à bord du navire iranien qui transportait des armes de l’Iran au Yémen. L’arraisonnement a eu lieu dans une mer agitée, ont indiqué les responsables.

Le 11 janvier 2024, alors qu'ils effectuaient une vérification du drapeau, les forces de la marine américaine du CENTCOM ont procédé à une saisie nocturne d'un boutre transportant illégalement de l'aide létale avancée depuis l'Iran pour réapprovisionner les Houthis

Un responsable américain a déclaré mardi à CBS News que de plus en plus de frappes avaient été menées pendant la nuit contre des cibles houthistes dans la grande partie du Yémen contrôlée par les rebelles soutenus par l’Iran.

Le responsable a déclaré que quatre missiles balistiques antinavires prêts à être lancés depuis le territoire contrôlé par les Houthis avaient été touchés et détruits. Les grèves précédentes — qui étaient lancé vendredi en collaboration avec le Royaume-Uni et d’autres alliés – ont ciblé les installations de stockage et de lancement de missiles et de drones Houthis ainsi que d’autres infrastructures militaires, selon le Pentagone et le ministère britannique de la Défense.

Les attaques des Houthis contre les navires de la mer Rouge se poursuivent

Malgré les frappes en cours contre les Houthis et la perte de deux soldats américains dans ce que le CENTCOM a appelé la « première saisie d’armes conventionnelles avancées mortelles fournies par l’Iran aux Houthis depuis le début » des attaques du groupe contre des navires marchands en novembre, ces attaques ont s’est poursuivie sur les voies de navigation vitales du Moyen-Orient.

Les Houthis ont juré de continuer à attaquer les navires qu’ils jugent liés à Israël ou à ses alliés internationaux, justifiant les lancements de missiles et de drones comme des représailles à la guerre en cours. Opération militaire israélienne à Gaza contre le groupe militant palestinien Hamas, soutenu par l’Iran.

Le cargo commercial Gibraltar Eagle, détenu et exploité par les États-Unis, est visible sur une photo d’archive fournie à CBS News.

Lundi, un missile a heurté un navire commercial américain en mer Rougeprovoquant un incendie dans une soute mais sans dégâts ni victimes graves.

L’agence des opérations commerciales maritimes de l’armée britannique a déclaré mardi avoir « reçu un rapport faisant état d’un incident » à l’ouest du Yémen contrôlé par les Houthis, alors que la société privée britannique de sécurité maritime Ambrey a déclaré qu’un cargo battant pavillon de Malte avait été « ciblé et touché avec un missile en transit dans le sud de la mer Rouge.

Ambrey a été cité par l’agence de presse AFP comme disant le navire avait accosté en Israël depuis le début de la guerre de Gaza et se dirigeait vers le canal de Suez, mais a changé de cap pour retourner au port après l’attaque.

Le Qatar met en garde contre une « focalisation sur les symptômes »

Le Premier ministre du Qatar, qui a servi d’intermédiaire précieux aux États-Unis et à Israël dans les négociations avec le Hamas tout au long de la guerre à Gaza, a suggéré mardi que les efforts des États-Unis et de leurs alliés contre les Houthis pourraient s’avérer vains, affirmant que les rebelles yéménites Ces actions étaient enracinées dans la guerre en cours à Gaza, et une action militaire à elle seule « ne les contiendra pas ».

S’exprimant lors du rassemblement annuel du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, le Premier ministre Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a déclaré que se concentrer sur les attaques des Houthis contre les transports maritimes revenait à « se concentrer sur les symptômes et non à traiter le vrai problème », ce qui, selon lui, était La guerre d’Israël contre le Hamas.

“Nous devrions nous concentrer sur le conflit principal à Gaza et, dès qu’il sera désamorcé, je pense que tout le reste sera désamorcé”, a déclaré le Premier ministre qatari, appelant à un solution à deux États avec un État indépendant créé pour les Palestiniens aux côtés d’Israël, pour mettre fin au conflit. Le président Biden a continué de faire pression en faveur de négociations sur la solution à deux États, longtemps insaisissable, comme c’est le cas de la politique américaine depuis des décennies, mais l’actuel gouvernement israélien du Premier ministre Benjamin Netanyahu s’oppose à de telles négociations.

Le Premier ministre du Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani assiste à la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, le 16 janvier 2024. DENIS BALIBOUSE/Reuters



“Ce que nous avons actuellement dans la région est une recette pour une escalade partout”, a averti al Thani, faisant allusion à la menace d’une escalade de la guerre en cours à Gaza ou de manifestations de violence dans tout le Moyen-Orient.

David Martin et Eleanor Watson de CBS News à Washington ont contribué à ce rapport.

