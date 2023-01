Les États-Unis déclarent le groupe Wagner “organisation criminelle transnationale” et ordonnent de nouvelles sanctions (porte-parole du NSC)

Les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions contre la société militaire privée russe, le groupe Wagner, ainsi que l’ajout d’une désignation “organisation criminelle transnationale” au groupe.

“Le mois dernier, le ministère du Commerce a désigné Wagner comme utilisateur final militaire, ce qui signifie que nous avons élargi la liste des entités de Wagner pour nous assurer qu’il ne peut pas accéder à des équipements partout dans le monde basés sur la technologie ou les équipements de production américains”, a déclaré le coordinateur du NSC pour la communication stratégique. John Kirby a déclaré aux journalistes lors d’un point de presse vendredi. “Aujourd’hui, nous annonçons des actions supplémentaires que nous prenons pour aider l’Ukraine à se défendre contre les forces d’invasion russes.”

“Premièrement, le département du Trésor désignera Wagner comme une importante organisation criminelle transnationale en vertu du décret exécutif 13581 tel que modifié”, a poursuivi Kirby. “En coordination avec cette désignation, nous imposerons également des sanctions supplémentaires la semaine prochaine contre Wagner et son réseau de soutien sur plusieurs continents.”

Kirby a souligné la nécessité de poursuivre le groupe alors que le président russe Vladimir Poutine “se tourne de plus en plus” vers le groupe, ce qui a créé des tensions entre Wagner et le ministère russe de la Défense alors que Wagner continue de se développer en “un centre de pouvoir rival de l’armée russe”. .”

L’AGENCE NUCLÉAIRE RUSSIE AIDE LES SANCTIONS MILITAIRES À ÉVITER : RAPPORT

Le groupe Wagner a opéré dans plusieurs régions, dont le Moyen-Orient, l’Afrique et le Venezuela, et a longtemps causé “des problèmes sans fin aux décideurs américains”.

Depuis sa création en 2014, le groupe est considéré comme un groupe mandataire de l’État russe à l’étranger, selon le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS). Le groupe a pris de l’importance lors de l’invasion russe de l’Ukraine.

LES ÉTATS-UNIS ENVOYENT ENCORE 2,5 MILLIARDS DE DOLLARS D’AIDE MILITAIRE À L’UKRAINE

Le groupe compte actuellement environ 50 000 personnes déployées en Ukraine, dont 10 000 sous-traitants et 40 000 condamnés, a rapporté Kirby.

Wagner s’est de plus en plus appuyé sur le recrutement dans les prisons, qui comprennent souvent des vétérans militaires formés. Les services de renseignement américains indiquent que le ministère russe de la Défense a des “réserves” sur les méthodes de recrutement de Wagner, mais le groupe continuera à trouver de nouvelles troupes dans les prisons.

LE FSB DE RUSSIE LANCE UNE AFFAIRE CRIMINELLE CONTRE UN AMÉRICAIN SOUPÇONNÉ D’ESPIONNAGE

Les sanctions, bien que bienvenues, pourraient arriver trop tard alors que le groupe continue d’accumuler du pouvoir à partir de la position déjà solide qu’il a créée, selon Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting et ancienne officier du renseignement de la DIA.

“Plus la guerre dure, plus on peut s’attendre à des destructions créatives de la part de la Russie et à plus d’effusions de sang. Il n’y a pas de solution miracle. La meilleure façon d’empêcher cela était de ne pas permettre que cela se produise en premier lieu, en développant une posture de dissuasion et en traitant la menace russe au sérieux”, a déclaré Koffler à Fox News Digital.

“A moins de déployer les forces américaines et de l’OTAN sur le théâtre – et de risquer un conflit nucléaire – il n’y a pas d’autre moyen à ce stade d’arrêter Poutine, le groupe Wagner et la formation du partenariat mondial paria entre la Russie, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord, ” elle a expliqué.

Kirby a également révélé que la Corée du Nord avait fourni des roquettes et des missiles d’infanterie à la Russie pour l’usage de Wagner. Le Conseil de sécurité nationale (NSC) a publié vendredi des images montrant une première livraison de missiles le 19 novembre 2022.

Les livraisons n’ont pas “changé la dynamique du champ de bataille en Ukraine”, mais le NSC s’attend à ce que les livraisons se poursuivent.

Kirby a terminé son passage sur le podium en soulignant le soutien américain au président ukrainien Volodymyr Zelensky pour « déterminer à quoi ressemble la victoire ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Ce que nous avons dit, c’est que nous allons continuer à les aider à se défendre, à défendre leur souveraineté, à reconquérir leur territoire comme ils le devraient, comme ils le doivent, et à défendre leurs citoyens et leurs infrastructures”, a déclaré Kirby.

Danielle Wallace de Fox News Digital a contribué à ce rapport.