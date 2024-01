Les États-Unis déclarent le groupe rebelle Houthi une organisation terroriste

Les États-Unis ont désigné le groupe rebelle Houthi comme organisation terroriste, une décision qui intervient après que les militants basés au Yémen ont lancé de nombreuses attaques de drones et de missiles contre des navires militaires et commerciaux américains opérant dans la mer Rouge.

“Ces attaques correspondent à la définition classique du terrorisme”, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan dans un communiqué publié mercredi. “Ils ont mis en danger le personnel américain, les marins civils et nos partenaires, mis en péril le commerce mondial et menacé la liberté de navigation.”

Après qu’Israël a commencé à bombarder Gaza en représailles à l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre, les Houthis ont déclaré leur soutien au Hamas et ont commencé à lancer des missiles sur Israël et à bombarder des navires dans la mer Rouge.

Les États-Unis et leurs alliés ont répondu par des frappes sur les sites contrôlés par les Houthis soutenus par l’Iran au Yémen.

Sullivan a décrit cette désignation comme « un outil important pour empêcher le financement du terrorisme en faveur des Houthis, restreindre davantage leur accès aux marchés financiers et les tenir responsables de leurs actes ».

“Si les Houthis cessent leurs attaques dans la mer Rouge et dans le golfe d’Aden, les États-Unis réévalueront immédiatement cette désignation.” il ajouta.

La désignation prendra effet dans 30 jours, a déclaré Sullivan, pour donner aux États-Unis le temps de limiter l’impact sur la population du Yémen. « Le peuple du Yémen ne devrait pas payer le prix des actions des Houthis », a-t-il déclaré.

Grand clan originaire de la province de Saada, au nord-ouest du Yémen, les Houthis sont un mouvement extrémiste qui suit le zaydisme, une branche de l’islam chiite.

Après les manifestations du Printemps arabe dans plusieurs pays en 2011, le groupe a pris le contrôle de la province de Saada. Trois ans plus tard, ses combattants ont envahi la capitale, Sanaa, et contraint le gouvernement du président Abed Rabbo Mansour Hadi à l’exil.

L’Arabie saoudite voisine, peu disposée à accepter la perspective d’un Yémen contrôlé par une organisation militante soutenue par son rival régional, l’Iran, a réagi en déclenchant une guerre contre ce groupe.

Mais malgré le soutien des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de plusieurs autres pays, qui ont armé les Saoudiens d’avions de combat et de bombes et leur ont fourni une expertise militaire, le conflit a duré bien plus longtemps que prévu et s’est avéré coûteux pour Riyad. Avec peu d’espoir de victoire, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a réduit ses opérations militaires et a entamé des pourparlers de paix avec les Houthis l’année dernière.