Les États-Unis décident de rejoindre l’UNESCO et de rembourser les cotisations, pour contrer l’influence chinoise

L’agence culturelle et scientifique des Nations Unies, l’UNESCO, a annoncé lundi que les États-Unis prévoyaient de rejoindre – et de payer plus de 600 millions de dollars d’arriérés – après un conflit de dix ans déclenché par la décision de l’organisation d’inclure la Palestine en tant que membre.

Les responsables américains ont déclaré que la décision de revenir était motivée par la crainte que la Chine comble le vide laissé par les États-Unis dans l’élaboration des politiques de l’UNESCO, notamment en établissant des normes pour l’intelligence artificielle et l’enseignement technologique dans le monde.

Les États-Unis et Israël ont cessé de financer l’UNESCO après avoir voté pour inclure la Palestine en tant qu’État membre en 2011, et l’administration Trump a décidé en 2017 de se retirer complètement de l’agence l’année suivante, invoquant des préjugés anti-israéliens de longue date et des problèmes de gestion.

Le sous-secrétaire d’État américain à la gestion et aux ressources, Richard Verma, a remis la semaine dernière une lettre à la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, officialisant le projet de réintégration. Verma a noté des progrès dans la dépolitisation du débat sur le Moyen-Orient à l’UNESCO et la réforme de la gestion de l’agence, selon la lettre remise en main propre, obtenue par AP.

Des applaudissements ont retenti dans l’auditorium solennel de l’UNESCO alors qu’Azoulay annonçait le plan aux ambassadeurs lors d’une réunion spéciale lundi, et délégué après délégué s’est levé pour accueillir la nouvelle. Le retour des États-Unis, autrefois le plus grand bailleur de fonds de l’agence, devrait faire l’objet d’un vote de ses 193 États membres le mois prochain, selon un diplomate de l’UNESCO.

Cette décision est un gros coup de pouce financier pour l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, connue pour son programme du patrimoine mondial ainsi que pour ses projets de lutte contre le changement climatique et d’apprentissage de la lecture pour les filles.

L’ambassadeur de Chine auprès de l’UNESCO, Jin Yang, a déclaré que son pays « appréciait » les efforts de l’UNESCO pour ramener les États-Unis, affirmant que son absence avait un « impact négatif » sur le travail de l’agence.

« Être membre d’une organisation internationale est une question sérieuse, et nous espérons que le retour des États-Unis cette fois signifie qu’ils reconnaissent la mission et les objectifs de l’organisation », a déclaré l’ambassadeur.

Depuis son élection en 2017, Azoulay s’est efforcée de répondre aux raisons du départ des États-Unis, par le biais de réformes budgétaires et de la recherche d’un consensus entre les diplomates jordaniens, palestiniens et israéliens autour de résolutions sensibles de l’UNESCO. Azoulay – qui est juive – a été largement saluée par les ambassadeurs de l’UNESCO pour ses efforts personnels pour répondre aux préoccupations américaines concernant Israël en particulier.

La décision américaine de revenir « est le résultat de cinq années de travail, au cours desquelles nous avons apaisé les tensions, notamment sur le Moyen-Orient, amélioré notre réponse aux défis contemporains, repris des initiatives majeures sur le terrain et modernisé le fonctionnement de l’organisation ». Azoulay a déclaré à l’Associated Press.

Elle a rencontré des démocrates et des républicains à Washington pour expliquer ces efforts, selon un diplomate de l’UNESCO. Grâce à ces négociations bipartites, les diplomates de l’UNESCO se sont dits convaincus que la décision américaine de revenir est à long terme, quel que soit le vainqueur de l’élection présidentielle de l’année prochaine.

Les diplomates n’étaient pas autorisés à être nommés publiquement pour discuter du travail en coulisse qui a conduit à la décision américaine.

Dans le cadre de ce plan, le gouvernement américain paierait ses cotisations de 2023 plus 10 millions de dollars de contributions supplémentaires cette année destinées à l’éducation sur l’Holocauste, à la préservation du patrimoine culturel en Ukraine, à la sécurité des journalistes et à l’éducation scientifique et technologique en Afrique, indique la lettre de Verma.

L’administration Biden a déjà demandé 150 millions de dollars pour le budget 2024 afin de couvrir les cotisations et les arriérés de l’UNESCO. Le plan prévoit des demandes similaires pour les années à venir jusqu’à ce que la dette totale de 619 millions de dollars soit remboursée.

Cela représente une grande partie du budget de fonctionnement annuel de 534 millions de dollars de l’UNESCO. Avant de partir, les États-Unis contribuaient à hauteur de 22 % au financement global de l’agence.

Le sous-secrétaire d’État à la gestion, John Bass, a déclaré en mars que l’absence des États-Unis à l’UNESCO a renforcé la Chine et « sape notre capacité à être aussi efficaces dans la promotion de notre vision d’un monde libre ».

Il a déclaré que l’UNESCO joue un rôle clé dans l’établissement et l’élaboration de normes pour l’enseignement de la technologie et des sciences dans le monde, « donc si nous sommes vraiment sérieux au sujet de la concurrence de l’ère numérique avec la Chine… nous ne pouvons plus nous permettre d’être absents ».

L’absence des États-Unis a plongé l’agence dans l’incertitude financière. Les diplomates de l’UNESCO ont décrit le resserrement de la ceinture dans les programmes des agences et les efforts agressifs d’Azoulay pour stimuler le financement volontaire d’autres pays afin de combler les lacunes.

Un diplomate a exprimé l’espoir que le retour des États-Unis apporterait « plus d’ambition et plus de sérénité » – et dynamiserait les programmes visant à réglementer l’intelligence artificielle, à éduquer les filles en Afghanistan et à faire la chronique des victimes de l’esclavage dans les Caraïbes.

Le diplomate a déclaré que l’agence « accueillerait » également Israël de nouveau s’il souhaitait rejoindre. Il n’y a pas eu de réponse immédiate du gouvernement israélien.

Israël accuse depuis longtemps les Nations Unies de parti pris anti-israélien. En 2012, malgré les objections d’Israël, l’État de Palestine a été reconnu comme État observateur non membre par l’Assemblée générale des Nations Unies. Les Palestiniens revendiquent la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza – territoires capturés par Israël lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 – pour un État indépendant. Israël affirme que les efforts des Palestiniens pour obtenir la reconnaissance à l’ONU visent à contourner un règlement négocié et à faire pression sur Israël pour qu’il fasse des concessions.

Les États-Unis se sont précédemment retirés de l’UNESCO sous l’administration Reagan en 1984 parce qu’ils considéraient l’agence comme mal gérée, corrompue et utilisée pour faire avancer les intérêts soviétiques. Il a rejoint en 2003.

—Angela Charlton, Associated Press

