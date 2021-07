Les États-Unis décident comment réagir au yuan numérique de la Chine

La Chine bat les États-Unis en matière d’innovation dans l’argent en ligne, remettant en question le statut du dollar américain en tant que réserve monétaire de facto. Près de 80 pays, dont la Chine et les États-Unis, sont en train de développer une CBDC, ou monnaie numérique de la banque centrale. C’est une forme d’argent réglementée mais qui existe entièrement en ligne. La Chine a déjà lancé son yuan numérique à plus d’un million de citoyens chinois, tandis que les États-Unis se concentrent encore largement sur la recherche.

Les deux groupes chargés de cette recherche aux États-Unis, Initiative sur la monnaie numérique du MIT et la Banque fédérale de réserve de Boston, analysent à quoi pourrait ressembler une monnaie numérique pour les Américains. La confidentialité est une préoccupation majeure, de sorte que les chercheurs et les analystes observent le déploiement du yuan numérique en Chine.

« Je pense que s’il y a un dollar numérique, la confidentialité en sera une partie très, très importante », a déclaré Neha Narula, directrice de la Digital Currency Initiative au MIT Media Lab. « Les États-Unis sont assez différents de la Chine. »

Une autre préoccupation est l’accès. Selon le Pew Research Center, 7 % des Américains déclarent ne pas utiliser Internet. Pour les Noirs américains, cela monte à 9 %, et pour les Américains de plus de 65 ans, cela monte à 25 %. Les Américains handicapés sont environ trois fois plus susceptibles que les non-handicapés de dire qu’ils ne se connectent jamais à Internet. Cela fait partie des recherches du MIT.

« La plupart des travaux que nous effectuons supposent que CBDC coexistera avec des espèces physiques et que les utilisateurs pourront toujours utiliser des espèces physiques s’ils le souhaitent », a déclaré Narula.

L’idée d’une CBDC aux États-Unis vise, en partie, à s’assurer que le dollar reste le leader monétaire de l’économie mondiale.

« Les États-Unis ne devraient pas se reposer sur leur leadership actuel dans ce domaine. Ils devraient aller de l’avant et développer une stratégie claire sur la façon de rester très forts et de tirer parti de la force du dollar », a déclaré Darrell Duffie, professeur de finance à Stanford. École supérieure de commerce de l’Université.

D’autres considèrent le yuan numérique comme insidieux.

« Le yuan numérique est la plus grande menace pour l’Occident à laquelle nous ayons été confrontés au cours des 30 ou 40 dernières années. Il permet à la Chine de mettre ses griffes sur tout le monde en Occident et lui permet d’exporter son autoritarisme numérique », a déclaré Kyle Bass de Hayman Capital Management.

