Les États-Unis critiquent Pékin et soutiennent le droit de manifester

La Maison Blanche a critiqué lundi la stratégie zéro Covid de Pékin comme étant inefficace et a déclaré que le peuple chinois avait le droit de manifester pacifiquement.

“Nous disons depuis longtemps que tout le monde a le droit de manifester pacifiquement, ici aux États-Unis et dans le monde. Cela inclut en RPC”, a déclaré un porte-parole du Conseil de sécurité nationale du président Joe Biden dans un communiqué.

De rares manifestations ont éclaté contre les fermetures de Covid à Pékin, Shanghai, Urumqi et d’autres villes au cours du week-end. Près de trois ans après la première apparition du virus à Wuhan, la Chine impose toujours des contrôles sociaux stricts pour étouffer les épidémies de Covid, tandis que des pays comme les États-Unis ont largement repris une vie normale.

“Nous avons dit que zéro COVID n’est pas une politique que nous poursuivons ici aux États-Unis”, a déclaré le porte-parole du NSC. “Et comme nous l’avons dit, nous pensons qu’il sera très difficile pour la République populaire de Chine de pouvoir contenir ce virus grâce à sa stratégie zéro COVID.”

La réponse américaine de Covid se concentre sur l’augmentation des taux de vaccination et sur la rendre les tests et les traitements plus accessibles, a déclaré le porte-parole.

Les contrôles stricts de Covid en Chine ont maintenu les décès à un niveau très bas par rapport aux États-Unis, mais les mesures ont également profondément perturbé la vie économique et sociale. En Chine, plus de 30 000 personnes sont mortes du Covid depuis le début de la pandémie, selon l’Organisation mondiale de la santé. Aux États-Unis, plus d’un million de personnes sont mortes.

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert des maladies infectieuses aux États-Unis, a déclaré que l’approche de la Chine vis-à-vis de Covid “n’a pas de sens pour la santé publique”. Les taux de vaccination des personnes âgées, l’un des groupes les plus vulnérables au Covid, sont faibles en Chine par rapport à d’autres pays. La campagne de vaccination en Chine s’est d’abord concentrée sur les personnes occupant des postes critiques, puis sur les personnes âgées de 18 à 59 ans, et ensuite seulement sur les personnes âgées de 60 ans et plus.

“Si vous regardez la prévalence des vaccinations chez les personnes âgées, que c’était presque contre-productif, les personnes que vous aviez vraiment besoin de protéger n’étaient pas protégées”, a déclaré Fauci à Meet the Press de NBC dimanche. Un verrouillage temporaire pourrait avoir du sens si l’objectif était de gagner du temps pour augmenter les taux de vaccination, mais la Chine ne semble pas le faire, a-t-il déclaré.

“Il semble qu’en Chine, ce n’était qu’un verrouillage extraordinaire très, très strict où vous enfermez des gens dans la maison mais sans aucune fin de partie”, a déclaré Fauci.

En août, environ 86 % des personnes âgées de 60 ans et plus en Chine étaient complètement vaccinées et 68 % avaient reçu un rappel, selon un rapport de septembre du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies. En comparaison, 92 % des Américains âgés étaient complètement vaccinés et 70 % avaient reçu un rappel au cours de la même période.

Fauci a déclaré que les vaccins développés en Chine ne sont pas non plus très efficaces.

Les auteurs du rapport du CDC chinois ont déclaré que les personnes âgées sont plus sceptiques quant au vaccin. Les essais cliniques n’ont pas recruté suffisamment de personnes âgées et, par conséquent, il n’y avait pas suffisamment de données sur l’innocuité et l’efficacité du vaccin pour ce groupe d’âge lorsque la campagne de vaccination a commencé, ont-ils écrit.

Le Dr Ashish Jha, chef du groupe de travail Covid de la Maison Blanche, a déclaré que la Chine devrait se concentrer sur la vaccination des personnes âgées.

“Je pense que c’est la voie de sortie de ce virus. Les verrouillages et zéro COVID vont être très difficiles à maintenir”, a déclaré Jha à “This Week” d’ABC dimanche.