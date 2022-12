Les États-Unis critiquent les talibans pour l’interdiction d’emplois des ONG féminines en Afghanistan

KABOUL, Afghanistan (AP) – Les États-Unis ont condamné les talibans pour avoir ordonné à des groupes non gouvernementaux en Afghanistan de cesser d’employer des femmes, affirmant que l’interdiction perturberait l’aide vitale et vitale à des millions de personnes.

La prise de contrôle des talibans l’année dernière a fait chuter l’économie afghane et transformé le pays, plongeant des millions de personnes dans la pauvreté et la faim. L’aide étrangère s’est arrêtée presque du jour au lendemain. Les sanctions contre les dirigeants talibans, l’arrêt des virements bancaires et le gel des milliards dans les réserves de change de l’Afghanistan ont déjà restreint l’accès aux institutions mondiales et à l’argent extérieur qui soutenait l’économie dépendante de l’aide du pays avant le retrait des forces américaines et de l’OTAN.

“Les femmes sont au cœur des opérations humanitaires dans le monde”, a déclaré samedi le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken. « Cette décision pourrait être dévastatrice pour le peuple afghan.

L’ordre de l’ONG est venu dans une lettre du ministre de l’Economie Qari Din Mohammed Hanif. Il a déclaré que toute organisation qui ne se conformerait pas à l’ordre verrait sa licence d’exploitation révoquée en Afghanistan. C’est le dernier coup porté aux droits et libertés des femmes depuis que les talibans ont pris le pouvoir l’année dernière et fait suite à des restrictions radicales sur l’éducation, l’emploi, l’habillement et les voyages.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est dit profondément troublé par les informations faisant état de l’interdiction.

“L’ONU et ses partenaires, y compris des organisations non gouvernementales nationales et internationales, aident plus de 28 millions d’Afghans qui dépendent de l’aide humanitaire pour survivre”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les agences d’aide et les ONG devraient faire une déclaration dimanche.

L’édit du ministère de l’Économie intervient quelques jours après que les talibans ont interdit aux étudiantes de fréquenter les universités du pays, déclenchant des réactions à l’étranger et des manifestations dans les grandes villes afghanes.

Vers minuit samedi dans la ville occidentale de Herat, où les manifestants avaient été dispersés avec des canons à eau, les gens ont ouvert leurs fenêtres et scandé « Allahu Akbar (Dieu est grand) » en solidarité avec les étudiantes.

Dans la ville méridionale de Kandahar, samedi également, des centaines d’étudiants masculins ont boycotté leurs examens du dernier semestre à l’Université Mirwais Neeka. L’un d’eux a déclaré à l’Associated Press que les forces talibanes avaient tenté de briser la foule alors qu’ils quittaient la salle d’examen.

“Ils ont essayé de nous disperser alors nous avons scandé des slogans, puis d’autres se sont joints aux slogans”, a déclaré Akhbari, qui n’a donné que son nom de famille. « Nous avons refusé de bouger et les talibans ont cru que nous protestions. Les talibans ont commencé à tirer leurs fusils en l’air. J’ai vu deux gars être battus, l’un d’eux à la tête.

Un porte-parole du gouverneur de la province de Kandahar, Ataullah Zaid, a nié qu’il y ait eu une manifestation. Il y avait des gens qui prétendaient être des étudiants et des enseignants, a-t-il dit, mais ils ont été arrêtés par des étudiants et des forces de sécurité.

Riazat Butt, L’Associated Press