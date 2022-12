Les États-Unis critiquent les talibans pour l’interdiction d’emplois des ONG féminines en Afghanistan

KABOUL, Afghanistan – Les États-Unis ont condamné les talibans pour avoir ordonné aux groupes non gouvernementaux en Afghanistan de cesser d’employer des femmes, affirmant que l’interdiction perturberait l’aide vitale et vitale à des millions de personnes.

La prise de contrôle des talibans l’année dernière a fait chuter l’économie afghane et transformé le pays, plongeant des millions de personnes dans la pauvreté et la faim. L’aide étrangère s’est arrêtée presque du jour au lendemain. Les sanctions contre les dirigeants talibans, l’arrêt des virements bancaires et le gel des milliards dans les réserves de change de l’Afghanistan ont déjà restreint l’accès aux institutions mondiales et à l’argent extérieur qui soutenait l’économie dépendante de l’aide du pays avant le retrait des forces américaines et de l’OTAN.