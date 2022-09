Les États-Unis créent un record de la Coupe du monde de basketball après avoir battu la Corée du Sud 145-69

Les États-Unis ont établi un nouveau record de tous les temps en Coupe du monde féminine de basket-ball lundi avec une démolition de la Corée du Sud 145-69, tandis que la Belgique a réservé sa place en quart de finale.

Huit des 12 joueurs américains ont atteint des chiffres en double, menés par Brionna Jones avec 24 points, huit rebonds et une passe décisive à Sydney.

A’ja Wilson a foré 20 points et Breanna Stewart 18 alors que les triples champions en titre se sont déchaînés, Shakira Austin marquant un panier avec seulement quelques secondes à jouer pour assurer le record.

A lire aussi : Gurjant Singh déterminé à avoir un plus grand impact dans les tournois de la FIH

Il était auparavant détenu par le Brésil, qui avait écrasé la Malaisie 143-50 lors d’un match de groupe lors du tournoi de 1990.

“Je pensais que nous avions pris un départ un peu plus lent que prévu, mais nous avons eu un groupe qui a vraiment changé les choses pour nous”, a déclaré l’entraîneure américaine Cheryl Reeve, dont l’équipe vise un 11e titre au total.

«Nous avons eu plus de pression et je pense que notre taille, le nombre de points que nous avons obtenus dans la peinture était de 90 ou quelque chose comme ça. Donc notre taille était un problème pour eux et je pensais que nous partagions bien le ballon.

Les États-Unis, qui s’étaient déjà qualifiés pour les quarts de finale, étaient à un autre niveau à la fois offensivement et défensivement, passant 30 points ou plus dans les quatre cadres contre une équipe coréenne qui a lutté sans la star de renom Park Ji-su.

La défaite a laissé l’équipe asiatique face à un match difficile du groupe A mardi contre Porto Rico avec un quart de finale en jeu.

“J’essaie de me concentrer sur la façon dont nous avons joué plutôt que sur le résultat du match. Je voulais que nos joueurs montrent leurs meilleures capacités et leur confiance sur le terrain », a déclaré l’entraîneur coréen Jung Sun-min. “Individuellement, je pense que nous avons joué très fort et très bien aujourd’hui.”

Le meneur Hind Ben Abdelkader a inscrit 18 points pour la Belgique alors qu’ils mettaient fin aux rêves de tournoi de la Bosnie-Herzégovine.

Visant à améliorer leur quatrième place en 2018, ils ont balayé la maison 85-55 pour rejoindre les États-Unis dans les huit derniers du groupe A.

Kyara Linskens et Julie Vanloo ont toutes deux récolté 13 points pour leur troisième victoire consécutive de la compétition de 10 jours après une défaite lors de la première journée contre les États-Unis de Reeve.

La défaite a mis fin à tout espoir que les Bosniaques avaient dans un premier tournoi extrêmement décevant, où ils ont perdu 364 points en quatre défaites consécutives, la Belgique ayant réussi à atténuer la menace posée par la femme dangereuse Jonquel Jones.

“Nous avons joué une très bonne défense contre Jones et en tant qu’équipe, nous étions très concentrés”, a déclaré l’entraîneur belge Valery Demory.

Les quatre meilleures équipes de chacun des deux groupes se qualifieront pour les quarts de finale, la Chine se qualifiant également dans la poule A si elle battait Porto Rico plus tard.

La Serbie a gardé ses espoirs dans un groupe B difficile, battant le Mali 81-68. Le Canada est déjà qualifié et affrontera l’Australie plus tard, qui peut également se qualifier en cas de victoire.

La France se joindra à eux s’ils vainquent le Japon, dont le mouvement de balle et la défense implacable qui ont défini leur parcours vers la finale des Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière ont jusqu’à présent été largement absents.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici