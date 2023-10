Les États-Unis craignent que le conflit entre le Canada et l’Inde à propos de l’assassinat d’un militant sikh ne bouleverse la stratégie de lutte contre la Chine.

WASHINGTON (AP) — L’administration Biden surveille nerveusement un différend entre le Canada et l’Inde, certains responsables craignant que cela ne bouleverse la stratégie américaine envers l’Indo-Pacifique, qui vise à émousser l’influence de la Chine là-bas et ailleurs.

Publiquement, l’administration a soutenu que les allégations du Premier ministre canadien Justin Trudeau selon lesquelles le gouvernement indien aurait pu être impliqué dans l’assassinat d’un séparatiste sikh près de Vancouver relevaient d’une affaire entre les deux pays.

Mais les responsables américains ont également exhorté à plusieurs reprises l’Inde à coopérer à l’enquête. Ces appels ont été ignorés jusqu’à présent par l’Inde, qui nie ces allégations.

En coulisses, des responsables américains disent croire que les affirmations de Trudeau sont vraies. Et ils craignent que le Premier ministre indien Narendra Modi n’adopte des tactiques pour faire taire les personnalités de l’opposition sur le territoire étranger, semblables à celles utilisées par la Russie, l’Iran, l’Arabie saoudite et la Corée du Nord, qui ont tous fait face à des accusations similaires.

Mais ce qui est peut-être plus préoccupant, c’est que le conflit entre le Canada et l’Inde pourrait avoir des implications majeures sur l’une des principales priorités de politique étrangère de l’administration : la stratégie indo-pacifique, qui cherche à contrer l’affirmation croissante de la Chine dans la région, selon de nombreux responsables américains. qui a parlé sous couvert d’anonymat en raison de l’extrême sensibilité du sujet.

Le Canada, pays du Pacifique et allié clé de l’OTAN qui partage avec les États-Unis la plus longue frontière non défendue au monde, et l’Inde sont essentiels aux efforts menés par les États-Unis pour présenter un front uni et démocratique contre l’affirmation croissante de la Chine.

Outre la lutte contre la guerre menée par la Russie en Ukraine, l’administration s’est surtout concentrée sur la Chine en tant que concurrent et sur la menace internationale potentielle qu’elle représente. À cette fin, elle a intensifié ses efforts diplomatiques dans la région Indo-Pacifique, notamment en créant un groupe de dirigeants réunissant l’Australie, le Japon, l’Inde et les États-Unis. Le président Joe Biden a salué la formation du soi-disant Quad comme un élément clé de cet effort.

La crainte – bien qu’il s’agisse du pire scénario envisagé par les décideurs politiques américains – est que le différend ne s’intensifie de la même manière que la dispute entre la Grande-Bretagne et la Russie à propos de l’empoisonnement de l’ancien espion russe Sergueï Skripal et de sa fille à Salisbury, en Angleterre, en 2018.

Dans cette affaire, la Grande-Bretagne accusait la Russie de tentative d’assassinat sur son sol et expulsait 23 diplomates russes du pays. Il a également demandé une action similaire de la part de ses alliés de l’OTAN et de ses partenaires européens, qui ont presque tous accepté de le faire. De leur côté, les États-Unis ont expulsé 60 diplomates russes et ordonné la fermeture du consulat russe à Seattle, en solidarité avec leur allié britannique. La Russie a répondu par des actions réciproques, notamment en fermant le consulat américain à Saint-Pétersbourg.

Peu de temps après que Trudeau ait rendu publiques ses allégations le mois dernier et expulsé un haut diplomate indien, les responsables américains ont commencé à s’inquiéter de la possibilité que le Canada décide d’aller « à fond » avec des expulsions diplomatiques massives et de demander, comme les Britanniques l’ont fait en 2018, de ses alliés à faire de même.

Si le Canada leur demandait d’expulser un grand nombre de diplomates indiens, ont déclaré ces responsables, les États-Unis n’auraient guère d’autre choix que de s’y conformer. Cela, à son tour, pourrait conduire à une rupture des relations américano-indiennes et à la possibilité que l’Inde réduise sa coopération avec le Quad ou l’abandonne complètement.

Pour le moment, nous sommes soulagés que le problème n’ait pas encore atteint ce point – mais cela pourrait encore changer.

« Je ne dis pas que nous sommes encore dans la zone de danger », a déclaré Danny Russel, ancien diplomate de haut rang dans l’administration du président Barack Obama, aujourd’hui vice-président pour la sécurité internationale et la diplomatie à l’Asia Society Policy Institute de New York. « Mais c’est une situation que je surveillerais certainement. »

L’allégation d’implication indienne dans le meurtre a été étayée par les renseignements du groupe « Five Eyes » composé d’Australie, de Grande-Bretagne, du Canada, de Nouvelle-Zélande et des États-Unis.

Avant même que le Canada ne rende publiques ces accusations, Trudeau a eu des rencontres glaciales avec Modi lors de la réunion du Groupe des 20 à New Delhi le mois dernier, et quelques jours plus tard, le Canada a annulé une mission commerciale en Inde prévue à l’automne.

Cette semaine, l’Inde a demandé au Canada de renvoyer 41 de ses 62 diplomates dans le pays, intensifiant ainsi la confrontation. Trudeau et d’autres responsables canadiens, dont la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, ont laissé entendre que le Canada ne prendrait pas de mesures réciproques.

Trudeau a semblé tenter de calmer le conflit diplomatique, affirmant que le Canada « ne cherche pas à provoquer ou à escalader », mais les responsables ont déclaré que l’inquiétude persistait à Washington.

Matthew Lee, Associated Press