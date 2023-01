Les États-Unis courtisent l’Inde en tant que partenaire technologique pour contrer la Chine

Le nouveau dialogue comprendrait des efforts pour surmonter les obstacles réglementaires, ainsi que les restrictions de visa qui ont empêché les Indiens talentueux de travailler aux États-Unis, ont déclaré les pays.

Mais les experts ont déclaré que l’Inde devrait continuer à réformer son système de permis et sa fiscalité pour attirer davantage d’entreprises manufacturières étrangères. Et les États-Unis devraient réformer les restrictions sur le transfert de technologies liées à la défense à l’extérieur du pays, ont-ils déclaré, s’ils espèrent travailler avec l’Inde pour produire des moteurs à réaction et d’autres armes avancées.

Les analystes ont également noté que de nombreux partenariats technologiques dépendraient de nouvelles connexions entre les secteurs privés des pays, ce qui signifie que les accords ne pourraient aller que jusqu’à présent.

Les achats fréquents par l’Inde d’équipements militaires russes et ses liens étroits avec la Russie présentent également une autre ride au partenariat prévu. Mais les responsables de Biden ont déclaré qu’ils pensaient que la coopération pourrait accélérer l’éloignement de l’Inde de la Russie, au profit de ses relations avec les États-Unis.

Lundi, M. Sullivan, la secrétaire au Commerce Gina Raimondo et le conseiller à la sécurité nationale de l’Inde, Ajit Doval, ont rencontré plus de 40 dirigeants d’entreprises, présidents d’université et autres, y compris des dirigeants de Lockheed Martin, Tata, Adani Defence and Aerospace et Micron Technology.