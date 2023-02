Les États-Unis copient le programme canadien de parrainage privé de réfugiés, même si des groupes ici se retirent

Le courant24:52Le programme canadien de parrainage privé de réfugiés inspire les efforts des États-Unis

Les États-Unis lancent un programme privé de parrainage de réfugiés étroitement calqué sur celui du Canada, alors même que le programme dans ce pays est critiqué pour ses longs retards et sa lourdeur bureaucratique.

Le nouveau programme, appelé Corps d’accueil, a été annoncé le mois dernier par le secrétaire d’État américain Antony Blinken. Il a déclaré que cela «exploiterait la générosité et la bonne volonté des citoyens américains» prêts à assumer les besoins financiers et logistiques pour installer les nouveaux arrivants dans leurs communautés.

Un défenseur au sud de la frontière espère que cela contribuera à renforcer les efforts de réinstallation, après que les objectifs ont été considérablement réduits pendant le mandat de l’ancien président américain Donald Trump.

“Le système de réinstallation des réfugiés a été tellement éviscéré sous l’administration précédente, nous essayons donc de le reconstruire”, a déclaré Mark Hetfield, président et chef de la direction de la Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS), un programme de réinstallation des réfugiés à but non lucratif à Silver. Printemps, MD.

“Le parrainage privé est un moyen d’augmenter notre capacité”, a-t-il déclaré. Le Courant Matt Galloway.

REGARDER | Comment le programme canadien de parrainage privé de réfugiés a commencé : L’amitié des réfugiés vietnamiens avec les sponsors dure 40 ans Leur relation a commencé au lendemain de la guerre du Vietnam. Les Chau étaient des « boat people » vietnamiens. Ron et Clara Wiebe faisaient partie des Mennonites du Manitoba qui les ont aidés à démarrer une nouvelle vie au Canada, grâce à un programme de parrainage privé révolutionnaire qui aura 40 ans le 5 mars.

L’ancien président américain Donald Trump a fixé le plafond d’acceptation des réfugiés à un minimum de 40 ans de 15 000 pour l’exercice 2021, citant des préoccupations liées à la pandémie. Lorsqu’il a pris ses fonctions, le président américain Joe Biden a révisé cet objectif à 62 500. Son administration vise à réinstaller 125 000 réfugiés en 2023 – bien que un peu plus de 25 000 personnes ont été réinstallées par rapport à un objectif similaire en 2022.

Le programme Welcome Corps se déroule parallèlement aux programmes existants financés par le gouvernement pour réinstaller les réfugiés. Il vise à commencer à réinstaller les réfugiés d’ici avril et espère recruter 10 000 Américains pour parrainer au moins 5 000 réfugiés au cours de sa première année. Il stipule que les parrains collectent au moins 2 275 $ US et s’engagent à 90 jours d’accompagnement, dans le but de mettre les réfugiés en contact avec des organisations locales qui peuvent offrir un soutien au-delà.

Il s’inspire étroitement d’une initiative lancée au Canada en 1979 pour faciliter l’arrivée de réfugiés vietnamiens. Selon les chiffres d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), le programme a amené plus de 327 000 réfugiés au Canada entre 1979 et 2020 ; en utilisant un modèle qui a été copié par des pays du monde entier.

Dans un déclaration à la Presse Canadiennesecrétaire d’État adjointe des États-Unis à la population, aux réfugiés et à la migration, Julieta Valls Noyes, a déclaré que les États-Unis sont « reconnaissants au gouvernement du Canada d’avoir partagé des détails sur leur programme » et ont apprécié le « soutien du Canada pour nous permettre d’apprendre de leur programme ». ”

“Nous avons toujours envié le Canada”

Brian Dyck a conseillé plusieurs organisations américaines qui souhaitent participer au nouveau programme, les aidant à considérer le modèle canadien comme point de départ.

“Ce que nous avons fait au début, c’est beaucoup regarder le matériel qui avait été développé ici au Canada et juste l’adapter un peu”, a déclaré Dyck, le coordonnateur national du programme de migration et de réinstallation pour le Mennonite Central Committee Canada.

Les États-Unis lancent le Welcome Corps, l’innovation la plus audacieuse en matière de réinstallation des réfugiés depuis quatre décennies. Cette initiative permet aux Américains de soutenir directement les réfugiés et de montrer le meilleur de l’hospitalité et de la générosité américaines. #JoinTheWelcomeCorps pic.twitter.com/MFp3lO1fQN —@SecBlinken

Dyck a déclaré que le programme du Canada joue un rôle spécifique au sein du système plus large de réinstallation des réfugiés et s’est avéré un outil efficace lorsqu’une crise de réfugiés particulière retient l’attention du public, comme en Syrie, en Afghanistan ou en Ukraine. Cela peut également être utile dans les efforts visant à réunir les familles, dans les cas où les réfugiés se sont installés au Canada mais que leurs proches sont toujours déplacés ailleurs, a-t-il déclaré.

Le parrainage privé “permet à plus de joueurs d’être impliqués, et cela renforce vraiment, je pense, tout le système”, a-t-il déclaré.

Hetfield a déclaré que son organisation, HIAS, se limite actuellement à la réinstallation des réfugiés avec 25 agences de services familiaux spécifiques à travers les États-Unis, mais Welcome Corps leur permettra de travailler avec tout groupe désireux et capable de fournir un soutien à la réinstallation.

« Nous avons toujours envié le Canada d’avoir cette autre façon d’accueillir les réfugiés… nous sommes vraiment heureux que les États-Unis l’adoptent maintenant », a déclaré Hetfield.

Il pense que les organisations américaines peuvent apprendre du modèle canadien, en particulier en s’assurant que des limites appropriées sont établies et que les sponsors facilitent «l’indépendance et l’autonomie», a-t-il déclaré.

Mark Hetfield, président et chef de la direction de la Hebrew Immigrant Aid Society, espère que le parrainage privé pourra accroître la capacité de son organisation à aider les réfugiés. (Soumis par Mark Hetfield)

Le programme du Canada empêtré dans la bureaucratie : sénateur

Ratna Omidvar, une sénatrice indépendante de l’Ontario impliquée dans l’aide aux réfugiés depuis de nombreuses années, a déclaré que c’était « un vrai soulagement » de voir les États-Unis reprendre leurs efforts de réinstallation.

Mais elle a souligné que le programme canadien exige des montants de collecte de fonds beaucoup plus élevés et un engagement d’au moins un an de la part des commanditaires.

“Je pense que l’ambition, la portée et l’échelle sont différentes, mais je vais garder espoir et dire que c’est un pas dans la bonne direction”, a-t-elle déclaré.

Omidvar faisait partie d’un groupe de 17 personnes qui ont parrainé une famille syrienne de 12 personnes pour venir au Canada en 2016. Depuis, cette famille a trouvé un emploi, acheté sa propre maison et est devenue citoyenne canadienne, a-t-elle déclaré.

Mais malgré des réussites comme celle-ci, Omidvar a déclaré que le programme du Canada était devenu «trop maladroit» et lié par de la bureaucratie.

“Il y a une très, très longue attente entre trouver votre réfugié, faire sa demande et attendre d’obtenir l’autorisation de voyager”, a-t-elle déclaré.

La sénatrice Ratna Omidvar faisait partie d’un groupe de 17 personnes qui ont parrainé une famille syrienne de 12 personnes pour qu’elle vienne au Canada en 2016. (Échange mondial sur la diversité/Université Ryerson)

L’intérêt pour le programme canadien a considérablement augmenté ces dernières années, alimenté par le désir d’aider les réfugiés à échapper à des conflits comme la guerre civile en Syrie. En conséquence, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a introduit de nouvelles règles, y compris des freins et contrepoids pour s’assurer que les groupes de parrainage répondent aux besoins des nouveaux arrivants.

Mais le changement s’est traduit par certaines organisations se retirent du programme de parrainageinvoquant des contraintes de temps et de lourdes formalités administratives supplémentaires.

IRCC a également été critiqué pour le nombre limité de places et les longs délais de traitement, en particulier dans les cas de regroupement familial. Dans une déclaration à CBC le mois dernier, IRCC a imputé les retards au fait que la demande est supérieure aux places disponibles.

Un nouveau type de construction nationale

Omidvar a déclaré qu’elle comprenait le besoin de transparence, de responsabilité et d’évaluation des risques dans le processus de réinstallation – mais elle pense que certains protocoles sont devenus des obstacles “inexpugnables”.

« S’il y a un espoir que j’ai, c’est que nous commencions à regarder ce qui doit être ; et ce qui peut être utilisé à discrétion ; et ce qui devrait être complètement mis de côté », a-t-elle déclaré.

Malgré les retards, Omidvar pense que le programme de parrainage privé du Canada est un point focal important dans la façon dont les Canadiens se rassemblent, « avec toutes nos différences, avec toutes nos diversités ».

“Cela crée en quelque sorte le ciment qui rapproche les distances émotionnelles entre les gens, pas seulement les réfugiés et les sponsors, mais les sponsors et les sponsors”, a-t-elle déclaré.

“Je pense que c’est devenu une nouvelle façon, une nouvelle approche de l’édification de la nation.”