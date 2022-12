Les États-Unis coordonneront les sanctions contre la Corée du Nord avec leurs alliés asiatiques

L’envoyé de Séoul en Corée du Nord a accusé le pays de devenir “plus agressif” dans ses tests d’armes

Les États-Unis ont accepté de collaborer avec le Japon et la Corée du Sud sur de futures sanctions contre Pyongyang, a déclaré un haut responsable sud-coréen, peu après que le département d’État américain a déclaré que Washington “n’hésitera pas” de mettre sur liste noire toute personne trouvée en train d’aider les programmes de missiles ou nucléaires de la Corée du Nord.

S’exprimant après un sommet trilatéral avec ses homologues américain et japonais à l’ambassade des États-Unis en Indonésie mardi, l’envoyé de Séoul pour les affaires de paix et de sécurité dans la péninsule coréenne, Kim Gunn, a déclaré que les trois alliés travailleraient plus étroitement tout en concevant de nouvelles sanctions pour le Nord.

« La Corée du Sud, le Japon et les États-Unis coordonneront les sanctions et combleront les lacunes du régime international de sanctions contre la Corée du Nord », a déclaré le responsable, cité par Reuters, ajoutant que Pyongyang est “devenir plus agressif et flagrant dans sa menace nucléaire.”

Kim a rencontré l’envoyé de Washington pour la Corée du Nord, Sung Kim, ainsi que le haut responsable du ministère japonais des Affaires étrangères, Takehiro Funakoshi, et a discuté “la sécurité régionale” comment ramener Pyongyang à la table des négociations et comment réagir à un futur essai nucléaire du Nord, selon Yonhap.

Les commentaires de l’envoyé sont intervenus quelques heures seulement après que le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré aux journalistes que les États-Unis étaient “toujours à la recherche d’individus qu’il conviendrait de sanctionner” pour aider les programmes d’armes nucléaires ou de missiles balistiques de la Corée du Nord, ajoutant “nous n’hésiterons pas à le faire.”

La Corée du Nord a effectué un nombre record d’essais d’armes cette année, dont beaucoup en représailles directes aux exercices militaires conjoints américano-sud-coréens que la RPDC a dénoncés à plusieurs reprises comme une pratique d’invasion. Néanmoins, Washington, Séoul et Tokyo ont tiré la sonnette d’alarme sur les lancements de missiles du Nord, affirmant qu’ils compromettaient la stabilité régionale et augmentaient les risques de conflit dans la péninsule coréenne.

Lundi, le Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo a affirmé que la Corée du Nord se préparait à un autre essai nucléaire, faisant écho à des avertissements similaires émis par des responsables américains ces derniers mois. Bien que Han ait reconnu qu’il ne pouvait pas dire “quand exactement” le test serait effectué, les États-Unis et la Corée du Sud ont promis une réponse sévère si le Nord procédait à une explosion nucléaire, ce qui marquerait le septième test du pays depuis son premier essai réussi en 2006.

