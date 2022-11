Les États-Unis convoquent une réunion du Conseil de sécurité après le lancement de l’ICBM

Pyongyang a tiré un barrage de missiles et d’obus d’artillerie pour protester contre les exercices militaires américano-sud-coréens cette semaine

Les États-Unis ont demandé une réunion au Conseil de sécurité des Nations unies pour discuter d’une série de récents lancements de missiles par la Corée du Nord, dont un missile balistique intercontinental (ICBM) tiré au-dessus de la mer jeudi matin.

Washington cherche à se réunir publiquement d’ici vendredi, a déclaré l’ambassadrice de l’ONU Linda Thomas-Greenfield à MSNBC, accusant la Corée du Nord de violer “plusieurs” Résolutions du Conseil de sécurité interdisant les essais de missiles.

« Nous devons vraiment intensifier nos efforts pour que la RPDC reçoive le message que ce qu’elle fait est inacceptable. Nous tiendrons une réunion du Conseil de sécurité demain pour porter cela devant l’ensemble du conseil », Thomas-Greenfield a déclaré jeudi. “Nous travaillons également en étroite collaboration avec nos collègues japonais et coréens pour nous assurer que la RPDC ne pense pas que c’est quelque chose d’acceptable.”

Plusieurs autres membres du Conseil de sécurité ont déjà soutenu la demande américaine, dont la France, la Grande-Bretagne, la Norvège, l’Irlande et l’Albanie, ont déclaré à Reuters plusieurs diplomates anonymes.

Pyongyang a lancé mercredi une centaine d’obus d’artillerie et au moins six missiles dans la mer en guise de démonstration de force pour protester contre les exercices militaires en cours des États-Unis et de la Corée du Sud. Il a suivi cette démonstration avec un test ICBM jeudi matin, son premier depuis mai, provoquant un avertissement sévère du Pentagone.

“Toute attaque nucléaire contre les États-Unis ou ses alliés et partenaires, y compris l’utilisation d’armes nucléaires non stratégiques, est inacceptable et entraînera la fin du régime de Kim. [Jong-un] régime,” a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, lors d’une rencontre avec son homologue sud-coréen jeudi.

La Corée du Nord a condamné à plusieurs reprises les exercices militaires conjoints de Washington et de Séoul, les considérant comme des préparatifs d’une attaque, et s’est particulièrement prononcée sur les exercices aériens «Vigilant Storm» de cette semaine. Les responsables américains et sud-coréens ont convenu de prolonger les exercices vendredi dernier en réponse à “récentes provocations” par Pyongyang, qui a dénoncé cette décision comme une “grosse erreur” Et un “décision irresponsable”.

Bien que le Conseil de sécurité se soit réuni le mois dernier pour discuter du nombre record de lancements de missiles de la Corée du Nord cette année, l’organe était divisé sur la manière de procéder. Certains membres, dont la Russie et la Chine, ont fait valoir que les exercices militaires dirigés par les États-Unis attisaient les tensions dans la région et provoquaient des réactions de Pyongyang, l’envoyé adjoint de Pékin exhortant Washington à adopter une approche moins hostile.

