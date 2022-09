Les États-Unis contournent les talibans avec des fonds de secours ; le régime exige le contrôle de l’argent gelé

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cet article fait partie d’une série Fox News Digital examinant les conséquences du retrait militaire américain d’Afghanistan il y a un an cette semaine.

Les États-Unis continuent de refuser une aide “directe” aux talibans, et le groupe exige le retour de tous les fonds gelés et de l’argent supplémentaire alors que l’Afghanistan continue de souffrir d’une crise humanitaire importante.

“Il n’y a aucune justification rationnelle pour geler cette réserve et les banques privées, l’argent du peuple afghan”, a déclaré le porte-parole des talibans Suhail Shaheen à Fox News Digital. “Ils ont gelé les biens du peuple.”

“Nous voulons [the return] de ces biens et de cet argent à dégeler, car sans cela, la Banque de l’Afghanistan n’est pas en mesure de fonctionner et de fonctionner normalement. Et il est nécessaire aux moyens de subsistance normaux du peuple afghan pour nos activités d’importation et d’exportation et autres activités économiques. »

Les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan après que les États-Unis ont complètement retiré leurs forces militaires en août 2021. Les États-Unis et d’autres pays ont réagi en gelant 7 milliards de dollars d’actifs appartenant au gouvernement aujourd’hui disparu, coupant les talibans de fonds vitaux pour aider à établir leur nouveau régime.

L’Afghanistan est tombé dans un effondrement économique au cours des mois suivants, incitant l’aide d’autres nations afin d’alléger les souffrances du peuple afghan. Les États-Unis ont également contribué 2 milliards de dollars l’année dernière et ont récemment annoncé leur intention d’envoyer 150 millions de dollars d’aide supplémentaire, qui passent tous par l’ONU dans des organisations non gouvernementales ou des ONG.

Linda Thomas-Greenfield, l’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, a déclaré que les talibans n’avaient “pas réussi” à subvenir aux besoins du peuple afghan et avaient “fait exactement le contraire”.

“La politique des talibans réprime et affame le peuple afghan au lieu de le protéger”, a-t-elle déclaré lors d’un briefing au Conseil de sécurité de l’ONU. “L’exclusion des talibans des voix extérieures signifie que les personnes qui contribueraient à soulager les souffrances de ces crises ne sont pas autorisées à aider.”

Shaheen a insisté sur le fait que les talibans n’ont reçu aucun financement direct du gouvernement américain, mais exigent toujours que ces fonds reviennent au gouvernement.

“[We] n’ont pas reçu d’argent directement du gouvernement américain, mais ils ont aidé les Nations Unies à travers cela », a déclaré Shaheen. États avec le peuple afghan, [but] Il aurait mieux valu que cela soit dépensé par le gouvernement.”

Les États-Unis avaient envisagé de dégeler la moitié des 7 milliards de dollars comme un moyen d’aider à stabiliser l’économie afghane, car les experts préviennent que l’hiver imminent pourrait causer des souffrances graves et généralisées dans le pays.

L’argent n’irait pas directement aux talibans mais filtrerait plutôt à travers un fonds fiduciaire suisse qui contrôlerait la distribution des fonds aux groupes humanitaires. L’organisation à but non lucratif Save Our Allies a averti que l’argent finirait toujours entre les mains des talibans, mais l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a démenti cette affirmation.

Un porte-parole de l’USAID a déclaré à Fox News Digital que l’aide humanitaire “va directement à des organisations indépendantes comme les agences des Nations Unies et les ONG et fournira aux Afghans vulnérables la nourriture dont ils ont un besoin critique ; les besoins sanitaires d’urgence, y compris les campagnes de vaccination contre le COVID-19 et la polio qui sont en cours ; l’eau et l’assainissement les soins de santé et d’autres secours humanitaires nécessaires d’urgence ».

Mais l’ambassadeur Thomas-Greenfield s’est dit préoccupé par le fait que l’argent n’atteignait pas ceux qui en avaient besoin, affirmant au contraire que les talibans « rendaient l’acheminement de l’aide humanitaire plus difficile ».

“Ils continuent d’interférer avec l’acheminement de l’aide essentielle dont le peuple afghan a désespérément besoin”, a-t-elle déclaré dans son discours à l’ONU. Elle a souligné la nécessité de s’assurer que les talibans n’ont pas “un accès inconditionnel à des milliards d’actifs” puisque la Banque centrale d’Afghanistan “ne peut pas actuellement mener une politique monétaire responsable”.

“Les pays qui ont retroussé leurs manches et tenté de s’attaquer à ce problème, comme le nôtre, ont vu comment la Banque centrale afghane a été évidée il y a longtemps”, a-t-elle poursuivi. “Il n’a pas mis en place de système crédible de lutte contre le blanchiment d’argent, il n’a pas de système crédible de lutte contre le financement du terrorisme et il n’a pas d’observateur indépendant en place pour vérifier les améliorations des capacités grâce à l’assistance technique.

Les États-Unis donc abandonné les plans de dégel des avoirs lorsque des responsables ont découvert Ayman al-Zawahri à Kaboul, a rapporté le Wall Street Journal. Des responsables ont expliqué que la présence du chef d’Al-Qaïda à Kaboul soulevait des inquiétudes quant à la résurgence du terrorisme dans le pays.

Les États-Unis ont mené une opération antiterroriste ciblée qui a entraîné la mort d’al-Zawahri, mais le porte-parole des talibans a déploré dans une interview avec Fox News Digital qu’aucun de l’argent qui est entré dans le pays ne se soit retrouvé entre les mains de groupes terroristes.

Dans un récent article du Wall Street Journal, le représentant spécial des États-Unis pour l’Afghanistan, Thomas West, a noté dans un communiqué : « Nous ne considérons pas la recapitalisation de la Banque centrale afghane comme une option à court terme. … Nous ne sommes pas convaincus que cette institution a les garanties et la surveillance en place pour gérer les actifs de manière responsable.”

« Inutile de dire que la protection par les talibans du chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahri renforce les profondes inquiétudes que nous avons concernant le détournement de fonds vers des groupes terroristes », a ajouté West.

Ce porte-parole des talibans a assuré que le régime de Kaboul avait donné “un message clair” à tous les “groupes ou peuples”.

“S’il y a quelqu’un qui se cache dans le pays, nous examinons cela. Et nous, quand nous découvrirons que nous ne le permettrons pas”, a déclaré Shaheen. “C’est une politique.”

Mais Shaheen a esquivé sa déclaration, affirmant que si “quelqu’un se cache” dans le pays, cela “ne signifie pas que le gouvernement du pays est d’accord ou d’accord avec cela”.

