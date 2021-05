Les États-Unis continuent d’afficher des progrès par rapport à la Suisse, mais des domaines clés d’amélioration demeurent

À l’approche de la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF à Denver et, plus important encore, des qualifications pour la Coupe du monde à l’automne, l’équipe nationale masculine des États-Unis avait plus que tout besoin d’un pas en avant dans la compétition. Sa séquence de neuf matches sans défaite au cours des 18 derniers mois était au moins en partie le produit de la qualité de l’opposition, qui a fait du match de dimanche sur la route contre la Suisse, l’équipe classée n ° 13 mondiale, un baromètre précieux pour l’entraîneur. Gregg Berhalter.

Les résultats ont été mitigés. Après une solide performance en première période au cours de laquelle Sebastian Lletget a marqué le premier but, l’USMNT s’est évanoui après la mi-temps alors qu’il jouait en altitude dans une défaite 2-1.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– European Soccer Pick ‘Em: participez pour gagner 10000 $

Berhalter a déclaré toute la semaine qu’une partie de l’objectif de ce match – de son emplacement au jour de la semaine – était d’imiter le calendrier de ce à quoi l’équipe devra faire face dans les fenêtres inhabituelles de trois matchs de qualification pour la Coupe du monde. Jouer en Suisse reproduit essentiellement le dernier match de club que les joueurs européens auront avant de traverser l’océan Atlantique pour affronter l’opposition de la CONCACAF.

2 Liés

Les avantages de l’exercice de planification ne porteront pas leurs fruits avant l’automne, mais jouer contre une Suisse forte a fourni un aperçu décent de la situation de l’équipe, bien que sans trois joueurs clés, Christian Pulisic et Zack Steffen, en raison de leur implication dans la Ligue des champions de samedi. Finale et milieu de terrain Tyler Adams, qui se remet d’une blessure au dos.

En première mi-temps, les États-Unis étaient la meilleure équipe en équilibre. Ils ont créé les chances de marquer les plus dangereuses, ont été patients et ont joué efficacement à l’arrière et ont poussé la Suisse dans quelques erreurs dans le dernier tiers. Sergino Dest a été efficace sur le côté gauche, où Brenden Aaronson – qui a impressionné la dernière fenêtre et depuis son arrivée au championnat d’Autriche le FC Salzburg en janvier – était également une présence énergique.

Sans Adams, Berhalter a donné un départ à Jackson Yueill et il s’est surtout bien acquitté, chutant profondément pour servir d’option aux arrières centraux John Brooks et Mark McKenzie.

« Je pense que c’était un match intéressant pour Jackson, il semblait qu’il a donné [Liverpool’s Xherdan Shaqiri] un moment difficile avec ce mouvement et il s’est ouvert et a mis le ballon dans de bonnes positions « , a déclaré Berhalter. » Il y a quelques fois qu’il a perdu le ballon, mais il sentait le match se terminer. Je pense que ses passes en diagonale auraient pu être un peu plus nettes, mais globalement satisfait de ses efforts. «

Brenden Aaronson et Sebastian Lletget étaient deux des points positifs pour les États-Unis dans une défaite 2-1 contre la Suisse. Photo de Harry Langer / DeFodi Images via Getty Images

Yueill a été remplacé par Kellyn Acosta en seconde période et les deux joueurs sont dans le mélange pour voir le temps de jeu dans la Ligue des Nations avec le statut d’Adams encore incertain. Berhalter a déclaré qu’il recevrait une mise à jour sur le statut d’Adams lundi, après le voyage de l’équipe aux États-Unis.

Ce fut un match difficile pour l’attaquant Josh Sargent, qui n’a pas pu avoir beaucoup d’impact avant d’être remplacé par Jordan Siebatcheu à la 72e minute. Sargent a toujours eu la réputation d’être un joueur talentueux qui devrait réussir avec le temps, mais comme d’autres options à son poste ont émergé au cours de la dernière année, il est juste de se demander à quoi devrait ressembler le graphique de profondeur de sa position. Daryl Dike a terminé la saison en feu avec Barnsley, tandis que Siebatcheu a marqué 15 buts dans toutes les compétitions pour les champions suisses Young Boys. Siebatcheu n’a pas nécessairement amélioré son classement dimanche non plus, mais l’idée que Sargent mérite le bénéfice du doute est devenue moins convaincante à mesure qu’il passe plus longtemps sans être une menace constante pour le score.

Malgré son impact minimal devant le but, Berhalter a salué le travail que Sargent a fait dans d’autres aspects du jeu.

« Je pense qu’il a eu un match où il a tout donné. Il s’est battu », a déclaré Berhalter. « Je pense qu’il a joué un bon match, sauf pour marquer un but, parce que c’est ce que nous voulons que notre attaquant fasse. Mais à part ça, très actif, très engagé. »

Darryl Dike n’est pas sur la liste de la Ligue des Nations, mais il est avec l’équipe dans ce camp et devrait jouer contre le Costa Rica le 9 juin. Timothy Weah s’est principalement entraîné en tant qu’ailier avec l’équipe, mais c’est une autre option que Berhalter pourrait expérimenter à la 9e place, après y avoir joué avec le champion de France Lille.

Les États-Unis ont eu quelques bons moments pour commencer la seconde période, mais il n’a pas fallu longtemps à la Suisse pour faire pencher la balance en sa faveur après être passée d’une formation 3-4-1-2 à une formation 5-3-2. En utilisant un milieu de terrain central derrière le numéro 9 de la presse américaine, la Suisse a joué plus facilement dans la presse et cela a donné lieu à plusieurs bonnes occasions – le gardien de but Ethan Horvath ayant remporté le score à plusieurs reprises pour garder le score à portée de main.

Le vainqueur du match de la Suisse est venu presque immédiatement après que les États-Unis ont enlevé le défenseur central John Brooks, Lletget et Yueill, avec Tim Ream et Yunus Musah venant en plus de l’Acosta susmentionné. Une touche égarée de Dest et quelques défenses ultérieures dans la surface ont permis au ballon de rebondir avant que Steven Zuber ne bat Horvath.

« C’est un excellent instrument de mesure », a déclaré Berhalter. « C’est une équipe qui joue ensemble depuis très longtemps. C’est le même groupe que la Suisse a depuis quatre ans, cinq ans. C’est un groupe mature, il est plus âgé que nous et nos gars peuvent voir ça comme ça. ce que cette équipe pourrait être dans le futur. «

Berhalter n’a pas complètement indiqué à quoi s’attendre dans la formation de départ contre le Honduras en demi-finale de la Ligue des Nations jeudi, mais a indiqué que Pulisic était fermement dans les plans.

« Essayez de dire à Christian qu’il ne jouera pas jeudi », dit-il. « Ce sera très difficile de gagner la Ligue des champions, venir dans le match pour avoir un impact dans ce match. Il est prêt à jouer. »