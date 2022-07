Les États-Unis contestent l’explication des Émirats arabes unis sur l’arrestation de l’avocat de Khashoggi

Commentez cette histoire Commentaire

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Les États-Unis ont déclaré lundi qu’ils n’avaient pas demandé l’arrestation de l’ancien avocat du journaliste saoudien assassiné Jamal Khashoggi, contredisant l’explication officielle des Émirats arabes unis concernant la détention du citoyen américain. Les Émirats arabes unis ont condamné samedi l’avocat des droits civiques, le citoyen américain Asim Ghafoor, à trois ans de prison suivis d’une expulsion pour blanchiment d’argent et évasion fiscale. Ghafoor a rejeté les accusations et a déclaré qu’il n’avait aucune idée qu’il avait été condamné pour ces accusations à un moment donné dans le passé, par contumace.

Des policiers l’ont arrêté jeudi à l’aéroport de Dubaï alors qu’il se rendait à Istanbul pour un mariage et l’ont emmené dans un centre de détention d’Abu Dhabi.

Les Émirats arabes unis ont décrit l’arrestation de Ghafoor comme une initiative coordonnée avec les États-Unis pour “lutter contre les crimes transnationaux”, affirmant que les autorités américaines avaient demandé l’aide des Émirats pour enquêter sur l’évasion fiscale présumée de Ghafoor et les transferts d’argent suspects dans le pays autocratique.

Mais les États-Unis ont contesté ce récit, le département d’État affirmant qu’il n’avait «pas demandé l’arrestation de M. Ghafoor» et renvoyant d’autres questions au ministère de la Justice.

Le ministère de la Justice n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ghafoor siège au conseil d’administration de Democracy for the Arab World Now, un organisme de surveillance des droits de l’homme basé à Washington, et était un ami proche de Khashoggi, l’écrivain dissident et chroniqueur du Washington Post démembré par des agents saoudiens à Istanbul en 2018. Il représentait Khashoggi ainsi que sa fiancée. , Hatice Cengiz.

Le département d’État a déclaré qu’il avait soulevé la question de la détention de Ghafoor “au plus haut niveau auprès des autorités émiraties” et fourni un soutien consulaire, les responsables américains ayant vu Ghafoor plus récemment dimanche.