Janet Yellen a affirmé que New Delhi s’inscrivait dans la stratégie commerciale de Washington avec des nations amies

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a affirmé que l’Inde était un allié clé dans le cadre du soi-disant « amishoring » stratégie consistant à s’appuyer de plus en plus sur des pays amis pour les matières premières et autres échanges afin de créer des chaînes d’approvisionnement plus stables.

« Friendshoring est un fondement important de notre approche visant à accroître la résilience de nos chaînes d’approvisionnement, et nous considérons l’Inde comme un partenaire indispensable à cet égard », Yellen a déclaré aux journalistes dimanche lors de sa visite à Gandhinagar, en Inde, pour une réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20. Elle a ajouté qu’elle espérait profiter de son voyage pour approfondir la déjà importante « amishoring » relations entre Washington et New Delhi.

Les États-Unis ont cherché à renforcer les liens économiques avec « partenaires de confiance » comme l’Inde et le Vietnam dans un contexte de tensions croissantes avec la Chine. Yellen, qui s’est entretenu avec des responsables chinois au début du mois à Pékin, s’est rendu trois fois en Inde au cours des neuf derniers mois et devrait faire une escale à Hanoï plus tard cette semaine.

En savoir plus Biden embrasse Modi alors que les États-Unis intensifient leur combat contre la Russie et la Chine

Washington et ses alliés ont cherché à bloquer les avancées de l’industrie chinoise des semi-conducteurs en limitant les exportations d’équipements et de technologies de pointe. La Chine a répondu plus tôt ce mois-ci, annonçant de nouveaux contrôles sur ses exportations de matières premières clés utilisées dans la fabrication de puces et d’autres produits électroniques. Ces matériaux comprennent le gallium, un métal que les États-Unis n’ont pas produit depuis des décennies et qu’ils importent principalement de Chine.

« La réduction des risques et la délocalisation amicale sont une priorité importante pour les États-Unis, et c’est quelque chose que nous promouvons ici en Inde, et nous en discuterons au Vietnam lors de la prochaine étape de notre voyage », dit Yellen. Elle a ajouté que les États-Unis sont le plus grand marché d’exportation de l’Inde et que les deux pays ont atteint un niveau record de volumes d’échanges l’année dernière.

Alors que le friendhoring a été présenté par le Fonds monétaire international comme dépendant davantage des pays qui partagent « valeurs similaires », certains se sont demandé si les États-Unis et l’Inde avaient un tel match. Le président américain Joe Biden a été critiqué le mois dernier pour avoir accueilli une visite du Premier ministre indien Narendra Modi sans condamner publiquement la gestion par son invité des droits de l’homme et « valeurs démocratiques ». Au moins six législateurs démocrates ont boycotté le discours de Modi au Congrès, déclarant : « Nous ne devons jamais sacrifier les droits de l’homme sur l’autel de l’opportunisme politique. »

EN SAVOIR PLUS: Le chef du Trésor américain vante les résultats des pourparlers avec la Chine