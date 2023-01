Les États-Unis conseillent à l’Ukraine de suspendre toute offensive majeure jusqu’à la dernière livraison d’armes (rapport)

Les États-Unis ont conseillé à Kyiv de suspendre toute contre-offensive majeure contre les forces russes en Ukraine jusqu’à ce que les dernières livraisons d’armes et d’entraînements de Washington aient été fournies, a déclaré samedi un haut responsable de la Maison Blanche, selon Reuters.

Kyiv n’a pas officiellement annoncé qu’elle prévoyait une autre contre-offensive majeure quelques mois seulement après avoir réussi à évincer les troupes russes de Kharkiv au nord et de la ville de Kherson au sud, bien qu’elle ait averti à plusieurs reprises qu’elle pensait que Moscou prenait des mesures pour accélérer intensifier son effort de guerre.

Des mois de combats brutaux au sujet de Bakhmut, que les responsables de la défense occidentale ont qualifiés d’insignifiants sur le plan stratégique, ont incité les responsables américains de la défense à encourager l’Ukraine à ne pas tenter de suivre la frappe de la Russie.

LES ÉTATS-UNIS ENVOYENT ENCORE 2,5 MILLIARDS DE DOLLARS D’AIDE MILITAIRE À L’UKRAINE

Un haut responsable américain a déclaré aux journalistes que les États-Unis pensaient que la Russie obtiendrait un avantage lorsqu’il s’agirait d’une guerre d’usure et que l’Ukraine devait donc changer la dynamique sur le champ de bataille.

Le responsable n’a pas précisé pendant combien de temps les États-Unis veulent que Kyiv retarde le lancement d’une contre-offensive ou quand Washington jugera l’Ukraine prête à le faire, bien qu’ils aient noté que l’envoi de chars américains M1 Abrams en Ukraine n’était toujours pas envisageable.

Les États-Unis ont fait valoir que leurs chars étaient trop coûteux et difficiles à entretenir.

Au lieu de cela, les États-Unis ont déclaré cette semaine qu’ils enverraient 90 véhicules de combat Stryker pour la première fois et une autre série de près de 60 véhicules de combat Bradley, s’ajoutant aux 50 véhicules de combat Bradley, 100 véhicules blindés de transport de troupes, 55 véhicules protégés contre les embuscades résistants aux mines et 138 véhicules de haut niveau. Véhicules à roues polyvalents Mobility promis plus tôt ce mois-ci.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenksyy continue d’exhorter les pays occidentaux à envoyer des chars sur les lignes de front et a déclaré vendredi à 50 responsables de la défense qui se sont réunis à la base aérienne de Ramstein en Allemagne que l’Ukraine manque de temps après avoir échoué à solidifier un accord pour approvisionner Kyiv en allemand. fabriqués par des chars Leopard.

LES ÉTATS-UNIS ACCUEILLENT DES OFFICIELS DE LA DÉFENSE ALLIÉE ALORS QUE LA RUSSIE PRÉVOIT UNE OFFENSIVE MASSIVE DANS LES SEMAINES À VENIR

“La terreur ne permet pas la discussion”, a déclaré Zelenskyy. “La terreur, qui brûle ville après ville, devient insolente quand elle sent que les défenseurs de la liberté sont à court d’armes contre elle.”

“Nous pouvons tous utiliser des milliers de mots dans les discussions, mais je ne peux pas [use] des mots au lieu des armes à feu qui sont nécessaires contre l’artillerie russe », a-t-il ajouté.

Malgré les appels de Kyiv, Berlin a refusé d’ouvrir la voie à l’envoi de ses chars en Ukraine, ou aux 15 pays qui possèdent des chars allemands Leopard II de les envoyer depuis leurs stocks.

Le secrétaire américain à la Défense a cherché à minimiser toute division entre les pays partenaires et lorsqu’on lui a demandé vendredi si l’Allemagne en faisait assez pour aider l’Ukraine, il a répondu : “Oui, mais nous pouvons tous faire plus”.

“Ils sont un allié fiable et ils le sont depuis très, très longtemps”, a-t-il déclaré. “Et je crois vraiment qu’ils continueront d’être un allié fiable à l’avenir.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.