Les États-Unis connaissent un nombre record de catastrophes d’une valeur d’un milliard de dollars jusqu’à présent cette année | Actualités sur la crise climatique

Les États-Unis ont connu un nombre record de catastrophes naturelles, avec des dégâts estimés à plus d’un milliard de dollars, a rapporté la National Oceanic and Atmospheric Association (NOAA), alors que les événements météorologiques extrêmes se multiplient en raison du changement climatique.

La NOAA, une agence fédérale de surveillance des conditions météorologiques et des tempêtes, a déclaré dans un communiqué déclaration Lundi, le pays a connu jusqu’à présent cette année 23 catastrophes distinctes d’une valeur d’un milliard de dollars, affectant pratiquement toutes les régions du pays.

Il s’agit notamment de l’ouragan Idalia en Floride, des incendies de forêt sur l’île hawaïenne de Maui et d’un système météorologique violent dans la partie centrale du pays qui a engendré jusqu’à 145 tornades en l’espace de deux jours.

Au total, les catastrophes d’une valeur de 23 milliards de dollars comprenaient 18 cas de conditions météorologiques extrêmes, deux inondations, un cyclone tropical, un incendie de forêt et une tempête hivernale. Ensemble, ils ont causé plus de 250 morts et coûté plus de 57,6 milliards de dollars en dommages.

« Avec environ quatre mois restants dans l’année, 2023 a déjà dépassé le précédent record de 22 événements observés au cours de l’année 2020 », a déclaré la NOAA dans son rapport.

Deux événements – une tempête tropicale qui a frappé le sud de la Californie en août et une sécheresse qui a desséché le sud et le Midwest des États-Unis – pourraient encore être ajoutés à la liste, mais les dégâts totaux qu’ils ont infligés restent en cours d’évaluation.

Le rapport souligne également les menaces persistantes exacerbées par le changement climatique. Alors que le mois de juillet a battu des records mondiaux de chaleur, la NOAA a indiqué que le mois dernier avait poursuivi la tendance, devenant le neuvième mois d’août le plus chaud des 129 dernières années de l’histoire des États-Unis.

La chaleur excessive a contribué aux conditions sèches, 34 pour cent de la région limitrophe des États-Unis souffrant de sécheresse, soit une hausse de 6,2 pour cent par rapport au début du mois d’août. Les États du sud de la Floride, de la Louisiane et du Mississippi ont également connu leur mois d’août le plus chaud jamais enregistré, avec des millions d’habitants soumis à des avis de chaleur extrême.

Ces statistiques font écho aux conclusions de la semaine dernière de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), qui rapportaient que l’hémisphère nord avait connu, de loin, l’été le plus chaud jamais enregistré.

Voici quelques-uns des événements météorologiques extrêmes qualifiés de catastrophes valant des milliards de dollars.

Tempête de feu à Hawaï

L’un des événements météorologiques extrêmes les plus dévastateurs de l’année s’est produit sur l’île hawaïenne de Maui le 8 août, lorsqu’un incendie de forêt provoqué par des vents violents a anéanti la ville de Lahaina.

L’incendie a tué au moins 115 personnes, ce qui en fait l’incendie de forêt le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d’un siècle. Les autorités ont estimé que les dégâts matériels causés par l’incendie sont évalués à environ 5,5 milliards de dollars.

Tempêtes hivernales en Californie

De fin décembre à mars, l’État de Californie, dans l’ouest du pays, a été frappé par une série de « rivières atmosphériques », des bandes d’humidité intense connues pour déclencher des inondations et des coulées de boue.

Pendant près de trois mois, l’État – dont le sol était fragile après des années de sécheresse – a été frappé par des précipitations et des chutes de neige record. Les eaux de crue qui en ont résulté ont tué plus de 20 personnes et forcé l’évacuation de milliers d’autres. Des zones agricoles clés ont également été inondées.

La NOAA estime que les tempêtes ont causé environ 4,6 milliards de dollars de dégâts.

Ouragan Idalia

Un ouragan qui a ravagé la Floride fin août a laissé des traces dévastatrices à travers l’État et entraîné la mort d’au moins trois personnes.

La NOAA n’a pas encore publié de chiffre sur le coût des dégâts, mais les autorités ont déclaré que ce chiffre pourrait atteindre 20 milliards de dollars, un niveau de destruction qui pourrait également inciter les compagnies d’assurance à reconsidérer leurs politiques dans cet État sujet aux ouragans.

Vague de froid du nord-est

Une explosion dans l’Arctique a provoqué des vents extrêmement froids et glacials dans certaines parties du nord-est des États-Unis début février, entraînant des fermetures d’écoles et des pannes de courant et infligeant 1,8 milliard de dollars de dégâts.

La tempête hivernale a également entraîné des températures parmi les plus froides jamais vues aux États-Unis. Le New Hampshire, par exemple, a mesuré des températures de refroidissement éolien de -78 °C (-108 degrés Fahrenheit), l’un des refroidissements éoliens les plus bas jamais enregistrés.

Tempêtes et tornades du sud

Les 2 et 3 mars, une série de violentes tempêtes ont engendré des tornades et tué 13 personnes, selon la NOAA.

Les vents violents et les fortes pluies ont touché une large partie du sud et de l’est des États-Unis, notamment certaines parties du Texas, de l’Alabama, du Mississippi, du Tennessee, du Kentucky, de l’Indiana et de l’Ohio.

Dans son sillage, le système de tempête a endommagé des maisons, des infrastructures et des véhicules. Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré que les orages avaient généré un vent suffisamment puissant pour « faire sortir les semi-remorques de la route ».

La NOAA estime que les tempêtes ont causé 6 milliards de dollars de dégâts.

Tempêtes de grêle au Colorado

Du 21 au 26 juin, les intempéries dans le centre et l’est des États-Unis ont causé 3,5 milliards de dollars de dégâts, notamment une tempête de grêle dans l’État du Colorado qui a blessé au moins 100 personnes.

Plus de 60 tornades ont balayé le Wyoming, le Colorado, le Minnesota, l’Indiana, le Kentucky et l’Arkansas.