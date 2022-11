Les États-Unis confrontent l’Angleterre à la réalité : le 10e match de la FFT en cinq jours se termine dans une impasse

Le steward courait devant la foule à l’extérieur du stade sur un scooter, et il chantait un air familier.

“Ça rentre à la maison, ça rentre à la maison, le football rentre à la maison !” il a chanté – même les Qataris connaissent maintenant Three Lions.

Quand vous allez à un match contre l’Angleterre, c’est un air auquel il est impossible d’échapper. Le bus du centre-ville avait parcouru environ 20 mètres lors de son trajet vers le stade Al Bayt avant qu’un fan anglais ne commence à le jouer sur son téléphone. “Allez les garçons, chantez !” il a dit.

FFT étaient en route pour notre 10e match de Coupe du monde en cinq jours incroyables que nous n’oublierons probablement pas de si tôt. Avec quatre matches par jour en phase de groupes et des stades tous à proximité de Doha, l’opportunité était trop tentante – deux matches par jour n’ont tout simplement pas été possibles dans à peu près n’importe quel autre tournoi majeur de l’histoire. En cinq jours donc, nous avons vu l’Angleterre deux fois, le Pays de Galles deux fois, l’Argentine, la France, l’Allemagne, la Belgique, l’Uruguay et le Brésil.

Sur le plan logistique, cela a présenté quelques défis – généralement, la conférence de presse d’après-match se termine environ deux heures et demie avant notre prochain match, donc se déplacer entre les stades a été un peu mouvementé, mais une combinaison de métro, Uber et bus est venue à notre aide – les organisateurs du tournoi ont mis en place des services de navette spéciaux entre les sites pour répondre à ce scénario.

Le sommeil n’a pas été abondant, mais cela en valait toujours la peine – au cours de quelle autre semaine aurait-il été possible de voir Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar, Kevin De Bruyne, Harry Kane, Gareth Bale, Luis Suarez, Manuel Neuer et bien d’autres ? Les températures ont généralement été tolérables pour la plupart – seul le premier match de la journée, le coup d’envoi de 13 heures, se joue dans la chaleur de la journée, et il fait noir avant la fin du match de 16 heures. La climatisation dans les stades a également beaucoup aidé.

Nous avons vu le drame de deux énormes victoires bouleversées pour l’Arabie saoudite et le Japon, ainsi que la majesté du but acrobatique de Richarlison contre la Serbie, à l’intérieur de l’impressionnant stade Lusail, qui accueillera la finale et se compare bien à la plupart des meilleurs sites de football. dans le monde. OK, l’Uruguay contre la Corée du Sud n’était pas génial, mais vous ne pouvez pas tous les gagner – et en fait aucune équipe ne l’a fait.

Le patron du Brésil, Tite, est apparu comme le manager le plus charismatique et le plus impressionnant lors d’une conférence de presse d’après-match, tenant le tribunal sur la tactique et à peu près tout le reste après la victoire 2-0 de son équipe.

Il a même pris la décision inhabituelle d’amener la plupart de son personnel en coulisses à la conférence de presse avec lui, ainsi que le coordinateur de l’équipe nationale du Brésil, Juninho. De temps en temps, il s’en remettait à son fidèle acolyte, l’assistant Cleber Xavier, le Robin à son Batman. « Peut-être que je parle trop, Cléber ? Tite a demandé à un moment donné. Vous pouvez voir l’unité qu’il a favorisée et pourquoi le Brésil est le favori de ce tournoi – c’est le genre de manager pour lequel vous pouvez imaginer que les joueurs aiment jouer.

Les fans les plus virulents : sans doute les Mexicains, aidés par le fait qu’ils sont des milliers et des milliers partout. Même ce soir, alors que nous allions nous promener sur la Corniche du centre-ville, un groupe de mariachi animait les foules. “Vive le Mexique !” ont-ils crié en finissant leur dernier morceau, dans une ambiance de festival au bord de l’eau. Un appel à la prière de la mosquée voisine a bientôt retenti – un rappel à quel point le lieu de cette Coupe du monde est différent.

De tous les matchs que nous avons vus, la performance de l’Angleterre contre l’Iran a probablement été la plus impressionnante que nous ayons vue, tant la démolition a été emphatique – d’autant plus que l’équipe asiatique a ensuite dominé et vaincu le Pays de Galles. Naturellement, les supporters anglais étaient plutôt confiants alors qu’ils se dirigeaient vers le stade Al Bayt pour ce match contre les États-Unis, sachant que la victoire confirmerait la progression vers le tour suivant. “Si nous pouvons obtenir un but tôt, nous pouvons en obtenir quelques-uns”, a déclaré l’un d’eux lors du trajet jusqu’au stade.

Ce stade est le plus éloigné de Doha des huit stades de la Coupe du monde, situé à Al Khor, à 35 miles au nord, à 50 minutes en bus de la Corniche. C’était la sixième arène de Coupe du monde que nous visitions au cours de ces cinq jours, et c’était la première qui donnait l’impression d’être au milieu de nulle part, même si le centre d’Al Khor n’est qu’un peu plus au nord.

Étant donné que la population de la ville n’est que de 200 000 habitants, ce qu’ils vont faire avec un stade de 68 000 places après ce tournoi n’est pas clair. C’est impressionnant sur le plan architectural, cependant – l’extérieur est conçu comme une tente traditionnelle géante, et à l’intérieur, c’est massif. Alors que nous descendions du bus à l’extérieur du stade, un homme déguisé en aigle géant est descendu d’un autre bus. C’est un célèbre fan américain, appelé simplement “Eagleman” – cela a dû prendre un certain temps pour trouver ce nom.

Il y avait beaucoup de fans américains pour rivaliser avec les supporters anglais, qui étaient occupés à convertir certains locaux. Un homme sur échasse a reçu un drapeau de Burnley pour poser pour des photos, bien que la sécurité du stade ne semble pas avoir besoin de beaucoup de persuasion.

“Ah, vous venez d’Angleterre – j’adore Harry Maguire”, nous a dit l’un d’eux. Est-il un fan de Manchester United, avons-nous demandé? “Je l’étais, mais après Harry Maguire, c’est fini”, ajoute-t-il, clairement mécontent des critiques que le défenseur a reçues à Old Trafford ces derniers temps. C’était Maguire ou United, et ce mec a choisi Maguire.

Il n’y avait pas que les supporters anglais qui étaient confiants – à l’intérieur du stade, un supporter américain interrogé avant le match a insisté sur le fait que “nous avons des étoiles sur notre drapeau, maintenant il est temps d’en mettre une sur notre maillot”. Continuez, mon pote – il faudrait une sacrée surprise à l’équipe de Gregg Berhalter pour remporter toute la Coupe du monde. L’Angleterre est entrée dans ce match sans avoir battu les États-Unis lors d’une Coupe du monde, cependant – tristement célèbre en 1950, malgré sa victoire lors de ses quatre prochains matches amicaux contre les Américains 6-3, 8-1, 10-0 et 5-0. Le fumble de Rob Green a tenu les Three Lions en échec à Rustenburg lors de la Coupe du monde 2010.

Au fur et à mesure que le stade se remplissait, de plus en plus de supporters anglais entraient – bientôt il y eut une mer de chemises blanches autour du stade, avec une bannière géante “Hope and Glory” dévoilée avant le coup d’envoi, portant les visages de Bobby Moore, Michael Owen , Harry Kane et plus encore. Pendant la majeure partie de la semaine jusqu’à présent, les fans gallois ont été plus visibles autour de Doha – du moins, pour FFT. Ce soir, il était clair qu’il y avait énormément de supporters anglais ici, apparemment beaucoup plus que lors du premier match contre l’Iran.

Certes, ce stade accueille 24 000 personnes de plus, mais le soutien aux Trois Lions semblait résonner autour de ce lieu, d’une certaine manière ce n’était pas tout à fait le lundi – même lorsqu’ils se précipitaient vers une victoire 6-2. Les drapeaux dans la tribune représentaient Huddersfield, Rochdale, Bradford City, Middlesbrough, West Ham, West Bromwich Albion, Sheffield Wednesday, voire Ellesmere Port.

Certains supporters anglais dans notre bus pour le stade assistaient à leur premier match du tournoi – peut-être un signe d’optimisme d’avant-match que les Trois Lions pourraient encore rester à cette Coupe du monde pendant un bon moment. L’équipe elle-même a d’abord semblé reprendre là où elle s’était arrêtée contre l’Iran, en commençant par le pied avant, Kane voyant un tir dévié large après un bon travail de Jude Bellingham et Bukayo Saka.

Maguire a même fait un dribble mazy sur le bord de la boîte, probablement pour le plus grand plaisir du gars de la sécurité qatarie. Comme contre l’Iran cependant, il y avait encore des allusions à des faiblesses défensives, ce dont Southgate a admis qu’il était préoccupé après le match d’ouverture de l’Angleterre. Cette fois, Weston McKennie a été laissé tout seul dans la surface pour tirer alors qu’il aurait dû marquer, avant que Christian Pulisic ne lance un tir contre la barre transversale. Après avoir dominé les premières étapes, l’Angleterre a eu la chance de ne pas être en retard, son rythme s’arrêtant.

Lorsque le match a repris après la pause, l’équipe de Southgate n’a pas commencé – un cri de “USA! USA!” a finalement fait le tour du stade, des fans américains encouragés par la façon dont ce match se déroulait. L’Angleterre avait au moins la sécurité de savoir que même un match nul les laisserait en tête du groupe et sur le point de passer, n’ayant qu’à éviter une défaite de quatre buts contre le Pays de Galles lors de leur dernier match de groupe, peut-être une indication de pourquoi le le jeu s’est déroulé comme il l’a fait.

Les Three Lions n’étaient pas susceptibles de prendre le risque, même si ce match était un test de réalité pour tous ceux qui pensaient qu’ils se frayeraient un chemin à travers les trois matchs.

Sans aucun doute, ce fut une performance décevante, cependant. Des huées ont retenti de la foule à plein temps, malgré l’insistance du présentateur au bord du terrain sur le fait que “c’était un très bon match”, quelque chose que presque tout le monde contesterait probablement.

Il y a douze ans, un match nul contre les États-Unis en phase de groupes était désastreux, donnant le ton à un tournoi qui ne s’est jamais remis du point de vue de l’Angleterre. Cette fois, la première victoire 6-2 sur l’Iran a mis le crédit en banque et a assuré que ce résultat ne ruinerait pas la Coupe du monde des Trois Lions.

Il ne peut pas y avoir beaucoup plus de performances comme celle-ci, mais gagnez contre le Pays de Galles et la première place leur revient. En fin de compte, c’était leur objectif lorsque ce groupe a commencé.