Les États-Unis confisquent une tablette sumérienne volée en Irak et achetée par Hobby Lobby — RT USA News

Le gouvernement américain a saisi une ancienne tablette cunéiforme sumérienne qui a été achetée par un marchand américain à l’époque de l’invasion de 2003, puis achetée par la chaîne de magasins d’artisanat Hobby Lobby pour le Musée de la Bible en Oklahoma.

Mardi, le ministère américain de la Justice a annoncé que Hobby Lobby – dont les propriétaires sont de fervents chrétiens – avait accepté de confisquer l’artefact, qui contient une partie de l’ancienne épopée sumérienne de Gilgamesh, l’une des plus anciennes œuvres littéraires du monde.

« La confiscation de la tablette des rêves de Gilgamesh démontre la [DOJ’s] engagement continu à éliminer les biens culturels de contrebande du marché de l’art américain », a déclaré le procureur général adjoint Kenneth Polite Jr.

Des agents fédéraux ont initialement saisi la tablette au musée d’Oklahoma City en septembre 2019. Hobby Lobby l’avait acquise lors d’une vente privée en 2014, auprès d’une maison de vente aux enchères à Londres que le DOJ n’a pas nommée, mais qui aurait été Christie’s.

Le « la valeur culturelle de cette tablette qui a parcouru le monde sous une fausse provenance dépasse toute valeur monétaire » a déclaré l’agent spécial Peter Fitzhugh de Homeland Security Investigations, qui était impliqué dans la procédure.

La tablette a plus de 4000 ans, mesure environ 6 pouces sur 5 pouces (15 cm sur 12 cm) et est inscrite dans la langue d’Akkad.

Voici une photo de la « Gilgamesh Dream Tablet » saisie par les procureurs fédéraux du Hobby Lobby’s Museum of the Bible en septembre 2019. Elle a été confisquée aux États-Unis aujourd’hui. EDNY a annoncé que peu de temps après l’annonce de l’album Wu Tang de Shkreli avait été vendu. pic.twitter.com/myXM72MY9W – Adam Klasfeld (@KlasfeldReports) 27 juillet 2021

Selon une plainte déposée par le DOJ le 16 juillet, l’antiquaire américain anonyme s’est rendu en Angleterre « en ou vers 2001 » pour voir une série d’anciennes tablettes cunéiformes dans un appartement à Londres. Les artefacts auraient appartenu au marchand de pièces de monnaie jordanien Ghassan Rihani, décédé la même année.

« Vers mars ou avril 2003 » – à peu près au moment où les États-Unis ont envahi l’Irak – le revendeur a de nouveau visité l’appartement et a acheté la tablette, qui aurait été « incrusté de saleté et illisible » d’un Rihani « membre de la famille. » Le revendeur a ensuite expédié la tablette aux États-Unis sans déclarer son contenu et l’a nettoyée, moment auquel l’inscription a été reconnue comme faisant partie de l’épopée de Gilgamesh.

En 2007, le marchand d’antiquités a vendu la tablette avec une lettre affirmant à tort qu’elle avait été trouvée dans une boîte achetée lors d’une vente aux enchères de 1981. La tablette a ensuite été revendue « plusieurs fois » jusqu’à ce qu’il se retrouve à la maison de vente aux enchères, à quel point il a été acheté par Hobby Lobby et envoyé au musée.





Aussi sur rt.com

Le gouvernement américain vend aux enchères le seul exemplaire de l’album du Wu-Tang Clan qui appartenait autrefois au célèbre « Pharma Bro » Martin Shkreli







Selon Jacquelyn Kasulis, avocate américaine par intérim pour le district oriental de New York, le DOJ a l’intention de rendre à terme le « chef-d’œuvre rare et ancien de la littérature mondiale à son pays d’origine ».

Les musées irakiens ont subi plusieurs périodes de pillage au cours des trois dernières décennies. Neuf des musées régionaux du pays ont été la cible de pillards en 1991 pendant la guerre du Golfe. Le saccage a entraîné la destruction ou le vol de quelque 4 000 artefacts.

Les autorités irakiennes ont estimé que plus de 35 000 objets ont été retirés du Musée national d’Irak à Bagdad lorsqu’il a été saccagé lors de l’invasion de 2003. Les gouvernements irakiens soutenus par les États-Unis qui ont suivi ont essayé de récupérer les artefacts, mais ont eu peu de succès. En 2014, lorsque le groupe terroriste État islamique (EI, anciennement ISIS) a revendiqué une grande partie de l’Irak et de la Syrie et pillé le musée de Mossoul, le gouvernement américain s’est engagé à réprimer le commerce d’objets volés, affirmant que les bénéfices pourraient contribuer à financement du terrorisme.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !