Les États-Unis confirment que l’Afrique du Sud accueillera le sommet de l’AGOA malgré la division russe

Plus tôt cette année, un groupe de législateurs américains a demandé à la Maison Blanche de déplacer le sommet de l’AGOA hors de l’Afrique du Sud.

Cela faisait suite à des accusations selon lesquelles SA soutenait la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine.

Mais mercredi, le gouvernement américain a confirmé que le sommet resterait à Johannesburg.

Malgré les menaces américaines selon lesquelles il devrait être transféré dans un autre pays, l’Afrique du Sud continuera d’accueillir un sommet entre les États-Unis et les bénéficiaires de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA) en novembre.

Dans une déclaration commune mercredi, la représentante américaine au Commerce Katherine Tai et le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Concurrence Ebrahim Patel ont confirmé que le sommet débuterait à Johannesburg le 2 novembre.

En juin, un groupe de législateurs américains démocrates et républicains a demandé à la Maison Blanche de déplacer le sommet hors de l’Afrique du Sud et a averti que le pays semblait sur le point de perdre son statut AGOA.

C’était en réponse à une allégation américaine selon laquelle l’Afrique du Sud aurait expédié des armes à la Russie via un navire russe sanctionné qui a accosté à Simon’s Town en décembre 2022. Cependant, un rapport indépendant commandé par la présidence sud-africaine a révélé qu’elle déchargeait du matériel commandé par les armes de l’État. l’acheteur Armscor en 2018.

Les hommes politiques américains ont également souligné que l’Afrique du Sud avait organisé des exercices militaires conjoints avec la Russie et la Chine et qu’elle avait autorisé en avril un avion cargo militaire russe soumis aux sanctions américaines à atterrir sur une base aérienne sud-africaine. En permettant à l’Afrique du Sud d’accueillir le sommet, cela constituerait une « approbation implicite » du soutien du pays à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et pourrait également constituer une violation possible de la loi américaine sur les sanctions, ont-ils ajouté.

Mais Tai a déclaré qu’elle avait hâte de se rendre en Afrique du Sud pour discuter des « priorités communes » et explorer les opportunités permettant de rendre l’AGOA plus « transformatrice ».

« Comme l’a dit le président Biden, l’avenir, c’est l’Afrique », a déclaré Tai.

Plus de 30 pays africains bénéficient de l’AGOA, qui leur permet d’accéder en franchise de droits à certaines exportations vers les États-Unis.

L’AGOA donne un accès en franchise de droits à 25 % des exportations sud-africaines vers les États-Unis, le deuxième partenaire commercial de l’Afrique du Sud après la Chine.

La perte de l’AGOA porterait un coup dur aux exportations de véhicules sud-africains en particulier. Les États-Unis étaient le deuxième plus grand marché d’exportation automobile de l’Afrique du Sud en 2022, avec des véhicules et des composants d’une valeur de 24 milliards de rands y étant exportés.

L’AGOA devrait expirer en 2025. Lundi, lors d’une réunion avec des investisseurs américains, le président Cyril Ramaphosa a imploré son gouvernement de prolonger l’AGOA d’une décennie supplémentaire.

« Une prolongation de l’AGOA au-delà de 2025 favorisera les investissements étrangers en Afrique et apportera des avantages à la fois aux États-Unis et aux pays africains », a déclaré Patel. Cela soutiendra également nos efforts visant à accroître la croissance grâce à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) qui couvrira 54 pays et 1,4 milliard de personnes.