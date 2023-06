Les États-Unis confirment que la Chine a une base d’espionnage à Cuba

Les tensions entre les États-Unis et la Chine ont été fortes tout au long du mandat de Biden.

Les responsables chinois ont examiné des sites couvrant l’océan Atlantique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient, l’Asie centrale, l’Afrique et l’Indo-Pacifique. L’effort comprenait l’examen des installations de collecte existantes à Cuba, et la Chine a procédé à une mise à niveau de son opération d’espionnage sur l’île en 2019, a déclaré le responsable.

Le directeur de la CIA, William Burns, a rencontré à Pékin son homologue le mois dernier. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a rencontré son homologue chinois à Vienne pendant deux jours en mai et a clairement indiqué que l’administration souhaitait améliorer les communications de haut niveau avec la partie chinoise.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, s’est récemment entretenu brièvement avec Li Shangfu, ministre chinois de la Défense nationale, lors du dîner d’ouverture d’un forum sur la sécurité à Singapour. La Chine avait précédemment rejeté la demande d’Austin pour une réunion en marge du forum.

