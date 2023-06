Les États-Unis confirment que la Chine a une base d’espionnage à Cuba depuis au moins 2019

WASHINGTON (AP) – La Chine exploite une base d’espionnage à Cuba depuis au moins 2019, dans le cadre d’un effort mondial de Pékin pour améliorer ses capacités de collecte de renseignements, selon un responsable de l’administration Biden.

Le responsable, qui n’était pas autorisé à commenter publiquement et s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a déclaré que la communauté du renseignement américain était au courant de l’espionnage de la Chine depuis Cuba et d’un effort plus important pour mettre en place des opérations de collecte de renseignements dans le monde entier depuis un certain temps.

L’administration Biden a intensifié ses efforts pour contrecarrer les efforts chinois pour étendre ses opérations d’espionnage et estime avoir fait des progrès grâce à la diplomatie et à d’autres actions non précisées, selon le responsable, qui connaissait bien les renseignements américains sur la question.

L’existence de la base d’espionnage chinoise a été confirmée après que le Wall Street Journal a rapporté jeudi que la Chine et Cuba étaient parvenus à un accord de principe pour construire une station d’écoute électronique sur l’île. Le Journal a rapporté que la Chine prévoyait de payer à Cuba des milliards de dollars dans le cadre des négociations.

La Maison Blanche et les responsables cubains ont cependant qualifié le rapport d’inexact.

« J’ai vu cet article de presse, ce n’est pas exact », a déclaré jeudi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, dans une interview à MSNBC. « Ce que je peux vous dire, c’est que nous sommes préoccupés depuis le premier jour de cette administration par les activités d’influence de la Chine dans le monde ; certainement dans cet hémisphère et dans cette région, nous surveillons cela de très, très près.

La communauté du renseignement américain a déterminé que l’espionnage chinois depuis Cuba est une affaire « en cours » et n’est « pas un nouveau développement », a déclaré le responsable de l’administration.

L’équipe de sécurité nationale du président Joe Biden a été informée par la communauté du renseignement peu après sa prise de fonction en janvier 2021 d’un certain nombre d’efforts chinois sensibles dans le monde entier où Pékin envisageait d’étendre la logistique, la base et l’infrastructure de collecte dans le cadre de la tentative de l’Armée populaire de libération de davantage son influence, a déclaré le responsable.

Les responsables chinois ont examiné des sites couvrant l’océan Atlantique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient, l’Asie centrale, l’Afrique et l’Indo-Pacifique. L’effort comprenait l’examen des installations de collecte existantes à Cuba, et la Chine a procédé à une mise à niveau de son opération d’espionnage sur l’île en 2019, a déclaré le responsable.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine ont été fortes tout au long du mandat de Biden.

La relation a peut-être atteint son paroxysme l’année dernière après la visite de la présidente de la Chambre de l’époque, Nancy Pelosi, à Taïwan, gouverné démocratiquement. Cette visite, la première d’un président de la Chambre depuis Newt Gingrich en 1997, a conduit la Chine, qui revendique l’île comme son territoire, à lancer des exercices militaires autour de Taïwan.

Les relations américano-chinoises se sont encore tendues au début de cette année après que les États-Unis ont abattu un ballon espion chinois qui avait traversé les États-Unis.

Pékin a également été irrité par l’escale du président taïwanais Tsai Ing-wen aux États-Unis le mois dernier, qui comprenait une rencontre avec le président de la Chambre, Kevin McCarthy. L’orateur a accueilli le dirigeant taïwanais à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan, dans le sud de la Californie.

Pourtant, la Maison Blanche a hâte de reprendre les communications de haut niveau entre les deux parties.

Le secrétaire d’État Antony Blinken prévoit de se rendre en Chine la semaine prochaine, un voyage qui a été annulé alors que le ballon survolait les États-Unis. Blinken s’attend à être à Pékin le 18 juin pour des réunions avec de hauts responsables chinois, selon des responsables américains, qui ont parlé Vendredi sous couvert d’anonymat car ni le département d’Etat ni le ministère chinois des Affaires étrangères n’ont encore confirmé le déplacement.

Le directeur de la CIA, William Burns, a rencontré à Pékin son homologue le mois dernier. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a rencontré son homologue chinois à Vienne pendant deux jours en mai et a clairement indiqué que l’administration souhaitait améliorer les communications de haut niveau avec la partie chinoise.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, s’est récemment entretenu brièvement avec Li Shangfu, ministre chinois de la Défense nationale, lors du dîner d’ouverture d’un forum sur la sécurité à Singapour. La Chine avait précédemment rejeté la demande d’Austin pour une réunion en marge du forum.

___

AP Diplomatic Writer Matthew Lee a contribué à ce rapport.

Aamer Madhani, Associated Press