Les États-Unis confirment les frappes contre des “groupes soutenus par l’Iran”

Le Pentagone a déclaré avoir bombardé des militants liés à Téhéran afin de “protéger les forces américaines” en Syrie

L’armée américaine a lancé plusieurs frappes aériennes sur des cibles dans l’est de la Syrie, affirmant qu’elle avait frappé des sites utilisés par des combattants soutenus par l’Iran tout en suggérant qu’ils auraient pu être à l’origine d’une attaque de drones contre une base américaine au début du mois.

Le Commandement central américain (CENTCOM) a annoncé l’opération dans un communiqué mardi soir, affirmant que les forces américaines avaient effectué un nombre indéterminé de “frappes aériennes de précision” à Deir ez-Zor, en Syrie, plus tôt dans la journée.

“Les frappes américaines ont ciblé des infrastructures utilisées par des groupes affiliés au Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran”, dit la commande, ajoutant “Ces frappes de précision sont destinées à défendre et à protéger les forces américaines contre des attaques comme celles du 15 août contre le personnel américain par des groupes soutenus par l’Iran.”

Déclaration concernant les frappes de précision en Syriehttps://t.co/ED69Xq0tm3 pic.twitter.com/hpWw1NNMNV — Commandement central américain (@CENTCOM) 24 août 2022

La déclaration n’a identifié aucune des cibles de la frappe ni offert une estimation des victimes.

Selon l’armée, l’incident du 15 août cité par CENTCOM a vu plusieurs drones non identifiés descendre sur l’avant-poste américain d’al-Tanf, une garnison éloignée dans le sud de la Syrie, près de la frontière à trois voies avec la Jordanie et l’Irak. Les drones n’ont fait aucune victime, mais un haut commandant américain a néanmoins déclaré l’attaque « mettre en danger la vie de civils syriens innocents ». Avant de suggérer “Des groupes soutenus par l’Iran” étaient derrière les drones mardi, Washington n’avait blâmé aucun acteur.

Aujourd’hui, la garnison d’al-Tanf, une base militaire partenaire dans le sud de la Syrie, s’est défendue contre trois véhicules aériens sans pilote (UAV) d’attaque à sens unique qui ont tenté de pénétrer dans la base. Aucun des drones n’a réussi et l’attaque n’a fait ni victime ni dommage. pic.twitter.com/mCQ5xvE0fg — Commandement central américain (@CENTCOM) 15 août 2022

Alors que CENTCOM a réitéré que les forces américaines restent en Syrie pour “assurer la défaite durable” de l’État islamique (IS, anciennement ISIS) et ne “rechercher le conflit” le gouvernement syrien a dénoncé à plusieurs reprises la présence américaine et exigé que les troupes américaines quittent le pays. En plus de la base d’al-Tanf, les Américains sont depuis longtemps intégrés aux combattants kurdes basés dans le nord-est de la Syrie, d’abord déployés en tant que conseillers sous le président Barack Obama.

Mardi soir, ni Damas ni Téhéran n’ont encore répondu à la dernière opération américaine.

