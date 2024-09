Les États-Unis confirment le premier cas humain de grippe aviaire sans trace animale connue : ScienceAlert

Une autre personne est tombée malade à cause d’un oiseau grippe aux États-Unis, mais cette fois, les responsables de la santé publique ne savent pas comment ils ont attrapé le virus aviaire hautement pathogène grippe virus (HPAIV).

Heureusement, le patient s’est rétabli, mais il s’agit de la 14e personne à être atteinte de la grippe aviaire aux États-Unis cette année, et du premier patient « sans exposition immédiate connue à un animal ». selon aux Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

Tous les cas humains antérieurs concernaient des travailleurs qui avaient contracté le virus auprès d’animaux malades dans des fermes avicoles ou laitières. Ce nouveau cas est un mystère que les CDC tentent désespérément de résoudre.

Le 22 août, un patient adulte a été testé positif au virus aviaire dans un hôpital de l’État du Missouri, où seules les volailles et les oiseaux sauvages avaient jusqu’alors été testés positifs à la souche H5N1 du virus.

Au départ, le patient a été testé positif à la grippe A, mais aucun sous-type humain connu ne correspondait à ce test. Des tests plus poussés ont révélé que le patient avait contracté la grippe aviaire, qui se propage actuellement parmi les oiseaux et mammifères sauvages et domestiques aux États-Unis, ainsi qu’en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique, dans certaines régions d’Asie et dans l’Antarctique.

Cette personne n’avait aucun contact connu avec des animaux, bien que c’est possible ils ont été exposés à un animal infecté à leur insu.

Les responsables du CDC séquencent actuellement le génome viral de ce cas humain récent pour mieux comprendre d’où vient l’agent pathogène et comment il aurait pu s’adapter pour infecter des mammifères comme nous.

Le patient du Missouri n’a transmis le virus à aucun contact proche et, sans aucun cas connu de transmission interhumaine jusqu’à présent, le CDC considère toujours que la menace de la grippe aviaire pour le public est « faible ».

« Le risque de transmission ou d’infection durable au sein du grand public reste faible », confirme le ministère de la Santé et des Services aux personnes âgées du Missouri.

Le fait que ce patient ait été hospitalisé est toutefois un signe inquiétant ; on ne sait pas à ce stade si ses symptômes graves étaient dus au virus lui-même ou à des problèmes médicaux sous-jacents.

Le directeur adjoint du CDC, Nirav Shah, dit Le Gardien dans une interview exclusive en juillet, leur équipe surveille attentivement l’augmentation de la gravité de la grippe aviaire chez l’homme, car cela pourrait indiquer que le virus mute d’une manière qui pourrait être dangereuse pour la santé publique.

« Si nous devions voir des individus sans aucun lien avec une ferme ou une exposition aux poulets développer des signes et des symptômes, cela serait très préoccupant », a déclaré Shah. dit à l’époque.

Le cas récent dans le Missouri est le premier cas de grippe aviaire détecté dans le cadre du système national de surveillance de la grippe, dans le cadre duquel des formes curieuses de grippe sont envoyées pour des tests supplémentaires.