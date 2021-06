Les États-Unis confirment avoir supprimé des informations sur les premiers échantillons de Wuhan Covid de la base de données à la demande de responsables chinois

Les RECORDS des premiers cas de Covid-19 à Wuhan ont été effacés d’une base de données américaine à la demande de scientifiques chinois, ont confirmé des responsables.

Une équipe d’universitaires de l’épicentre du coronavirus à Hube, dans le centre de la Chine, a soumis des séquences du virus qui cause la maladie à une archive basée aux États-Unis en mars 2020.

L’Institut de virologie de Wuhan à Wuhan dans la province centrale du Hubei en Chine[/caption]

Il est allégué que des scientifiques chinois ont créé Covid-19 dans le laboratoire de Wuhan[/caption]

Mais trois mois plus tard, ils ont demandé la suppression de ces séquences et les données ont été supprimées, ont déclaré les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis.

Cela confirme les résultats d’une enquête du biologiste Jesse Bloom.

Cela survient également après une nouvelle étude choquante selon laquelle la Chine a supprimé les données de Covid pour couvrir le « Patient zéro » au milieu des soupçons croissants dans le monde que le virus a fui d’un laboratoire.

De nouvelles allégations explosives sont apparues selon lesquelles la Chine a supprimé des informations sur les origines du virus qui auraient pu fournir des indices vitaux.

Le NIH a déclaré dans un communiqué : « Les enquêteurs qui soumettent détiennent les droits sur leurs données et peuvent demander le retrait des données. »

Les données supprimées n’ont pas prouvé comment Covid-19 a infecté les humains pour la première fois.

Il n’indique pas non plus si via des animaux ou une fuite de laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan.

Mais les experts ont déclaré que l’incident montre à quel point les chercheurs et les responsables chinois n’ont pas été totalement transparents sur les origines de la pandémie.

AFP

Des membres du personnel médical portant des vêtements de protection pour aider à arrêter la propagation d’un virus mortel qui a commencé dans la ville, arrivent avec un patient à l’hôpital de la Croix-Rouge de Wuhan en janvier[/caption]

Richard Ebright, professeur de biologie chimique à l’Université Rutgers, a déclaré : « Les résultats n’éclairent pas directement la question des origines.

« Les résultats n’excluent pas une origine de débordement naturel et n’excluent pas une origine de débordement de laboratoire. »

Mais il a ajouté : «[They do] fournir des preuves d’obscurcissement délibéré des premiers événements de l’émergence du Sars-Cov-2 à Wuhan à l’automne 2019 et des preuves d’obstruction délibérée de l’enquête sur ces événements. »

Les scientifiques veulent savoir comment la pandémie a commencé afin d’en prévenir une autre.

Hier, une nouvelle étude choquante a révélé de nouvelles affirmations explosives selon lesquelles la Chine aurait supprimé des informations sur les origines du virus qui auraient pu fournir des indices vitaux.

Cela suggère également que les premiers virus Covid étudiés par l’Organisation mondiale de la santé ne sont pas pleinement représentatifs des souches virales circulant dans les premiers mois.

Le document de recherche, «La récupération des données de séquençage en profondeur supprimées jette plus de lumière sur l’épidémie précoce de SRAS-CoV-2 à Wuhan», a été publié par le professeur Jesse Bloom, professeur agrégé au Fred Hutch Cancer Research Center de Seattle.

Que savons-nous de l’Institut de virologie de Wuhan ? L’Institut de virologie de WUHAN est le laboratoire de sécurité le plus élevé de son genre dans toute la Chine – et se trouve au cœur des origines de la pandémie mondiale. Diverses théories circulent sur le laboratoire, dirigé par le scientifique chinois Dr Shi Zhengli, connu sous le nom de « Bat Woman ». La plupart des scientifiques ne croient pas que le virus ait fui du laboratoire, et le laboratoire lui-même a catégoriquement nié ces affirmations. Le laboratoire était spécialisé dans les virus transmis par les chauves-souris et menait des expériences sur eux depuis 2015. Des sas, des combinaisons intégrales et des douches chimiques sont requis avant d’entrer et de sortir du laboratoire – le premier en Chine à être accrédité avec le niveau de biosécurité 4 (BSL-4). Les laboratoires BSL-4 sont les seuls endroits au monde où les scientifiques peuvent étudier des maladies incurables. Les scientifiques du laboratoire ont même testé mystérieux virus qui a tué trois mineurs à 1 000 miles de là dans la province du Yunnan en 2012. Il a été suggéré que ce bug mystérieux mortel pourrait avoir été la véritable origine de Covid-19. Les experts du laboratoire ont également conçu un nouveau type de « super-virus » hybride qui peut infecter les humains en 2015, selon la revue médicale Médecine naturelle Malgré les craintes entourant la recherche, l’étude a été conçue pour montrer le risque de virus portés par les chauves-souris qui pourraient être transmis à l’homme. Rien ne suggère que les travaux de l’installation en 2015 soient liés à la pandémie. Le laboratoire recrutait également de nouveaux scientifiques pour sonder les coronavirus chez les chauves-souris sept jours seulement avant l’épidémie. La Chine a commencé à renforcer la sécurité autour de ses biolabs, le président Xi Jinping déclarant qu’il s’agissait d’une question de « sécurité nationale » pour améliorer la sécurité scientifique lors d’une réunion en février dernier.





L’ensemble de données contenant les séquences du SRAS-CoV-2 du début de l’épidémie de Wuhan a été supprimé des archives de lecture des séquences de l’Institut national de la santé, selon les articles parus aujourd’hui.

« Je récupère les fichiers supprimés du Google Cloud et reconstruis des séquences partielles de 13 virus épidémiques précoces », écrit le professeur Boom dans le résumé du rapport.

Et il a découvert qu’il n’y avait aucune raison plausible pour les fichiers manquants qui ont été supprimés et l’explication la plus probable est que la Chine a supprimé le matériel pour « obscurcir leur existence ».