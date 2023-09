Les États-Unis confirment avoir saisi une cargaison de pétrole iranien plus tôt cette année | Actualités politiques

Washington DC – Les États-Unis ont reconnu avoir saisi plus tôt cette année une cargaison contenant près d’un million de barils de pétrole iranien, une décision qui a attisé les tensions dans le Golfe.

La saisie a été signalée pour la première fois en avril par l’agence de presse Reuters, mais le ministère américain de la Justice l’a confirmée pour la première fois vendredi.

Il a déclaré que le pétrole faisait « l’objet d’une action en confiscation civile » après que la compagnie maritime exploitant le navire transportant du pétrole, Suez Rajan Limited, a plaidé coupable de complot en vue de violer les sanctions américaines.

« Il s’agit de la toute première résolution pénale impliquant une entreprise qui a violé les sanctions en facilitant la vente et le transport illicites de pétrole iranien et s’accompagne d’une saisie réussie de plus de 980 000 barils de pétrole brut de contrebande », a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué. .

Il a salué ce qu’il a appelé « l’interruption réussie d’une expédition de pétrole brut de plusieurs millions de dollars par le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) », désigné comme « organisation terroriste étrangère » aux États-Unis.

Cette annonce intervient au moment où les États-Unis et l’Iran finalisent un accord d’échange de prisonniers, malgré les questions en suspens concernant les sanctions et le programme nucléaire de Téhéran.

Dans les semaines qui ont suivi la confiscation du pétrole iranien, Washington a accusé Téhéran d’avoir saisi plusieurs navires internationaux transitant par le Golfe.

En août, le Pentagone a annoncé qu’il envoyait des milliers de soldats américains supplémentaires dans la région pour aider à « soutenir les efforts de dissuasion » et à protéger les voies de navigation, notamment le détroit d’Ormuz, suscitant la colère de Téhéran.

Alors que les États-Unis considèrent l’interception des navires pétroliers iraniens comme une mesure d’application de la loi, l’Iran a déclaré que la saisie de biens iraniens dans les eaux internationales équivalait à de la piraterie.

« Les actes d’intrusion sur des pétroliers transportant du pétrole iranien sont un exemple clair de piraterie », a déclaré le mois dernier le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani.

« L’Iran ne restera pas les bras croisés devant toute violation des droits de la nation et coupera les mains des agresseurs. »

Les États-Unis ont commencé à décharger le pétrole iranien près du Texas en août, ont rapporté plusieurs médias le mois dernier. Les procureurs américains cherchent également à obtenir une ordonnance du tribunal pour prendre possession du pétrole « sur la base des lois américaines sur le terrorisme et le blanchiment d’argent ». L’Iran figure sur la liste des « États soutenant le terrorisme ».

Pendant ce temps, Washington et Téhéran ont eu du mal à relancer les négociations sur l’accord nucléaire de 2015, qui voyait l’Iran freiner son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions contre son économie.

L’ancien président américain Donald Trump a annulé l’accord en 2018, et l’Iran – qui nie vouloir se doter de l’arme nucléaire – a depuis intensifié son programme nucléaire.

L’administration Biden a continué d’appliquer les sanctions de Trump, s’engageant à restreindre sévèrement les ventes de pétrole iranien. Pourtant, les responsables américains actuels accusent l’ancien président d’être responsable de l’impasse.

« Je voudrais simplement souligner que, sous l’administration précédente, le programme nucléaire iranien était dans une boîte. Le dernier gars l’a laissé sortir de la boîte », a déclaré mardi aux journalistes le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, en faisant référence à Trump.

« Nous essayons maintenant de gérer les résultats de cette décision. Et nous le faisons tout en dissuadant l’Iran de se doter de l’arme nucléaire. Et nous y sommes parvenus jusqu’à présent. C’est une chose sur laquelle nous restons vigilants au quotidien.