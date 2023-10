Les États-Unis condamnent un créateur de mèmes à la prison

Les tweets appelant les démocrates à voter par texte en 2016 constituaient une « attaque contre notre démocratie », a déclaré le juge.

Un juge fédéral de New York a condamné mercredi Douglass Mackey à sept mois de prison et deux ans de probation sous surveillance, dans une affaire sans précédent d’« ingérence » dans l’élection présidentielle américaine de 2016. L’ancien président Donald Trump fait face à des accusations en vertu de la même loi.

Les procureurs ont affirmé que Mackey était impliqué dans un complot visant à diffuser des messages. « destiné à provoquer, induire en erreur et, dans certains cas, tromper les électeurs lors de l’élection présidentielle de 2016 », y compris des tweets invitant les partisans d’Hillary Clinton à voter par SMS.

« Ils commettaient une fraude qui visait l’un de nos droits les plus sacrés dans notre démocratie », a déclaré l’avocat américain Erik David Paulsen, arguant qu’une peine de prison était nécessaire pour « envoyer un message au grand public. »

La juge Ann M. Donnelly a qualifié le complot présumé « rien de moins qu’une attaque contre notre démocratie. » Bien que Mackey résidait en Floride, l’affaire a été jugée dans le district oriental de New York, où la démocrate Clinton avait son siège de campagne en 2016.

Mackey exploitait un compte Twitter sous le pseudonyme de « Ricky Vaughn », d’après un personnage joué par Charlie Sheen dans le film de baseball « Major League » de 1989. Il comptait environ 58 000 abonnés sur la plateforme de médias sociaux. Une semaine avant les élections du 8 novembre, il a publié une série de mèmes exhortant les démocrates à voter pour Clinton par SMS – ce que les États-Unis ne permettent pas encore.

Clinton a ensuite perdu les élections face au républicain Donald Trump, pour lequel elle a blâmé le FBI, la Russie, les agriculteurs macédoniens, les fausses nouvelles et « désinformation. »

Mackey a été arrêté en janvier 2021, une semaine seulement après l’investiture de Joe Biden à la présidence, et accusé de « complot contre les droits ». Le New York Times a affirmé qu’il était un « suprémaciste blanc » et a qualifié l’affaire contre lui de toute première impliquant « suppression des électeurs par la propagation de la désinformation » sur Twitter, désormais appelé X.

Les procureurs ont affirmé qu’environ 4 900 personnes avaient tenté d’envoyer par SMS le numéro affiché par Mackey, mais aucune d’entre elles n’a pu en témoigner. Le témoin vedette du gouvernement était un informateur du FBI qui ne pouvait être interrogé au tribunal. Un jury a déclaré Mackey coupable en avril de cette année et il encourt une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Le conseiller spécial Jack Smith a inculpé Trump en vertu du même statut de complot contre les droits en relation avec l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis. L’ancien président, qui défie Biden lors des élections de 2024, a dénoncé les accusations comme étant une ingérence électorale politiquement motivée.