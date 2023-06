Les États-Unis condamnent un Canadien dans un stratagème de fraude postale «psychique»

Un jury fédéral aux États-Unis a condamné un Canadien pour avoir dirigé un stratagème de publipostage «psychique» qui a escroqué des victimes de plus de 175 millions de dollars américains sur plusieurs décennies.

Le département américain de la Justice (DOJ) a annoncé le 16 juin qu’un jury du district est de New York avait reconnu coupable Patrice Runner, 57 ans, qui est à la fois citoyen canadien et français, de complot en vue de commettre une fraude par courrier et par fil, huit chefs de fraude postale, quatre chefs de fraude électronique et complot en vue de blanchir de l’argent. Il a été déclaré non coupable de quatre autres chefs d’accusation de fraude postale.

Chris Nielsen, inspecteur en charge de la division de Philadelphie du US Postal Inspection Service, a déclaré dans un communiqué de presse que « le verdict n’aurait pas dû surprendre M. Runner ».

« Les inspecteurs des postes se sont engagés à protéger les consommateurs américains en éliminant ces envois frauduleux du flux de courrier », a-t-il déclaré.

Le DOJ dit que Runner pourrait faire face à 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation pour lequel il a été reconnu coupable. Il restera en détention jusqu’à la condamnation.

Quatre autres, quant à eux, ont déjà plaidé coupables de complot en vue de commettre une fraude postale, dont Maria Thanos, 59 ans, et Philip Lett, 52 ans, tous deux de Montréal, Sherry Gore, 72 ans, de l’Indiana et 61 ans. vieux Daniel Arnold du Connecticut.

Le DOJ a déclaré que sur les instructions de Runner, ses co-conspirateurs dirigeaient les opérations quotidiennes du stratagème par l’intermédiaire d’une société canadienne, tandis qu’il utilisait des sociétés écrans au Canada et à Hong Kong pour cacher son implication.

Runner, que les autorités ont extradé d’Espagne vers les États-Unis en décembre 2020, avait vécu dans plusieurs pays pendant la fraude, selon le DOJ, notamment en Espagne, en Suisse, en France, aux Pays-Bas et au Costa Rica.

‘ARRONDANCE MARIA DUVAL’

Le DOJ dit qu’entre 1994 et 2014, Runner a dirigé ce qu’on appelle une « escroquerie Maria Duval », du nom du médium présumé dont le nom a été associé à ce type de fraude de plusieurs millions de dollars dans le passé.

Le stratagème impliquait que Runner envoyait de fausses lettres personnalisées à des millions de personnes aux États-Unis, dont beaucoup étaient décrites comme âgées et vulnérables, par des personnes prétendant être des médiums.

Les lettres, dit le DOJ, « promissaient que le destinataire avait la possibilité d’atteindre une grande richesse et le bonheur avec l’aide du médium, en échange du paiement d’une redevance ».

« Bien que les lettres du stratagème indiquaient fréquemment qu’un médium avait eu une vision personnalisée concernant le destinataire de la lettre, en fait, le stratagème envoyait des lettres types presque identiques à des dizaines de milliers de victimes chaque semaine », a déclaré le DOJ.

« Runner et ses co-conspirateurs ont obtenu les noms de victimes âgées et vulnérables en louant et en échangeant des listes de diffusion avec d’autres stratagèmes de fraude par courrier. En réalité, les soi-disant » médiums « identifiés dans les lettres envoyées par le stratagème n’avaient aucun rôle dans l’envoi les lettres, n’ont pas reçu de réponses des victimes et n’ont pas envoyé les lettres supplémentaires après que les victimes aient payé de l’argent. »

Après un paiement, une victime serait « bombardée » de lettres offrant plus de services moyennant des frais.

En fin de compte, certaines victimes ont perdu des milliers de dollars.