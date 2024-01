Les États-Unis condamnent les « frappes irresponsables de missiles » de l’Iran près du nouveau consulat américain à Erbil, dans le nord de l’Irak

Erbil, Irak — Le ministre iranien des Affaires étrangères a confirmé mardi que les forces iraniennes avaient lancé des missiles balistiques sur des cibles en Irak et en Syrie, alors que les États-Unis et l’Irak ont ​​condamné les frappes meurtrières qui ont frappé près du consulat américain en construction dans la ville d’Erbil, au nord de l’Irak.

Il s’agissait là d’une nouvelle manifestation de violence probablement liée aux violences en cours. guerre à Gaza entre Israël et les alliés du Hamas de l’Iran. Soutenu par l’Iran Les rebelles Houthis au Yémen ont également ciblé les navires commerciaux dans les voies de navigation stratégiques de la mer Rouge depuis des semaines en réponse à la guerre.

Trois drones armés ont été abattus au-dessus de l’aéroport d’Erbil mardi. Les États-Unis ont des forces basées à l’aéroport, qui font partie d’une coalition internationale combattant l’Etat islamique dans la région. Il n’y a pas eu de nouvelles immédiates des dégâts.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



Les drones ont été abattus quelques heures seulement après que l’Iran a lancé au moins 11 missiles visant ce qu’il prétend être un quartier général des renseignements israéliens à Erbil, la capitale de la région semi-autonome kurde d’Irak, tuant quatre civils.

Des équipes mènent des opérations de recherche et de sauvetage après des attaques de drones et de missiles à Erbil, dans le nord de l’Irak, menées par l’Iran, le 16 janvier 2024. Karzan Mohammad Othman/Anadolu/Getty



Le gouvernement irakien a condamné l’attaque, ordonné une enquête et demandé à son ambassadeur en Iran de rentrer chez lui et de rendre compte des frappes, tout en convoquant le plus haut diplomate iranien à Bagdad pour des discussions.

Le Département d’État américain a publié un communiqué dans lequel il « condamne fermement les attaques iraniennes à Erbil », fustigeant les « frappes irresponsables de missiles qui compromettent la stabilité de l’Irak ».

L’Iran affirme avoir frappé une base d’espionnage israélienne

L’Iran a déclaré que ces attaques étaient des représailles contre des « groupes anti-iraniens » dans la région, y compris l’EI, après une attaque meurtrière la semaine dernière dans la ville iranienne de Kerman. Le 4 janvier, deux grandes explosions ont visé une commémoration en l’honneur d’un éminent général iranien tué par une frappe de drone américain en Irak en 2020. L’attaque de Kerman a fait près de 90 morts.

Lors des frappes d’Erbil, des missiles iraniens ont touché la maison du célèbre homme d’affaires kurde Peshraw Dizayi, qui a été tué avec sa fille d’un an. Ses deux fils et sa femme ont été grièvement blessés.

L’unité militaire des Gardiens de la révolution iranienne a déclaré dans un communiqué que « l’un des principaux [Israeli intelligence] Le quartier général des services d’espionnage dans la région du Kurdistan irakien a été détruit par des missiles balistiques”, qualifiant les frappes d’Erbil de réponse aux “atrocités récentes” imputées à Israël.

Un bâtiment endommagé suite à une frappe de missile lancée par le Corps des Gardiens de la révolution iraniens (CGRI) à Erbil, dans le nord de l’Irak, le 16 janvier 2024. SAFIN HAMID/AFP/Getty



Il citait spécifiquement « l’assassinat de commandants des Gardes et de l’Axe de la Résistance », un terme que l’Iran utilise pour désigner les groupes anti-israéliens vaguement affiliés qu’il soutient dans la région, notamment le Hamas et le Hezbollah libanais.

“Tout a à voir avec le tac au tac américano-iranien”

C’était la deuxième fois depuis mars 2022 que les gardes iraniens prenaient directement pour cible Erbil, et à chaque fois ils utilisaient la même justification. En 2022, la maison d’un autre homme d’affaires kurde a été visée par huit missiles balistiques.

Depuis qu’Israël a lancé sa guerre contre le Hamas à Gaza en réponse à l’attaque terroriste sanglante du groupe palestinien du 7 octobre, les mandataires de l’Iran dans la région ont intensification des attaques contre les bases américaines et de la coalition en Irak et en Syrie, notamment autour d’Erbil.

“L’attaque d’hier soir n’a rien à voir avec Israël ou les Kurdes, mais elle a tout à voir avec les représailles entre les États-Unis et l’Iran dans la région”, a déclaré Hiwa Osman, un analyste politique basé à Erbil.

“Il s’agit d’un acte iranien calculé, dans les limites de la tolérance américaine, aux dépens des Kurdes”, a déclaré Osman à CBS News.