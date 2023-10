Les États-Unis condamnent le « terrorisme » du Hamas et les attaques contre des civils israéliens

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré tôt samedi que l’allié américain était « en guerre » alors que les sirènes retentissaient à Jérusalem et à Tel Aviv et que l’armée israélienne répondait en frappant des cibles du Hamas dans la bande de Gaza voisine. Israël affirme qu’au moins 22 personnes sont mortes.

Le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré aux journalistes que plus de 2 200 roquettes avaient été tirées sur Israël, a rapporté le Times of Israel. Hagari a déclaré que les militants du Hamas se sont infiltrés depuis la terre, la mer et les airs.

L’invasion a ravivé les souvenirs de la guerre israélo-arabe de 1973, pratiquement cinquante ans jour pour jour, qui a abouti aux accords de Camp David.

Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, s’est entretenu avec le conseiller israélien à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, ajoute le communiqué américain, « et nous restons en contact étroit avec nos partenaires israéliens ».

L’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy (Républicain de Californie) a publié sur les réseaux sociaux : « Notre allié le plus puissant au Moyen-Orient est attaqué. Ne vous y trompez pas : des civils israéliens sont massacrés par les terroristes du Hamas. Nous condamnons ces attaques, sommes aux côtés de notre cher allié, Israël, et soutenons son droit à se défendre dans cette guerre. »

Le sénateur Ted Cruz (Républicain du Texas), membre de la commission sénatoriale des relations étrangères, a déclaré dans un communiqué : « Les terroristes du Hamas contrôlés par l’Iran ont lancé une guerre littérale contre Israël la nuit dernière. Nos alliés israéliens feront désormais ce qu’ils doivent pour se défendre et je suis à leurs côtés alors qu’ils font face à cette violence et à ces atrocités.

Le sénateur Rick Scott (Républicain de Floride) a déclaré : « Les Israéliens meurent aujourd’hui aux mains de terroristes soutenus par l’Iran. Tous les alliés et partenaires américains doivent condamner rapidement cette invasion et ces actes de guerre commis par les terroristes du Hamas et le régime iranien qui soutient leurs attaques meurtrières.

Volker Türk, le chef des droits de l’homme de l’ONU, s’est dit « choqué et consterné » par l’attaque et les informations faisant état de prises d’otages de citoyens israéliens par le Hamas, et a appelé à un arrêt immédiat de la violence.

Les dirigeants européens ont condamné l’attaque et proclamé le droit d’Israël à se défendre.

Le président français Emmanuel Macron a condamné les attaques et exprimé sa « solidarité » avec les victimes israéliennes et leurs familles.

« Il s’agit du terrorisme dans sa forme la plus méprisable », a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans un communiqué. « Israël a le droit de se défendre contre des attaques aussi odieuses. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.