Les États-Unis condamnent la libération du Soudan d’un homme reconnu coupable de la mort d’un diplomate

Price a souligné que la condamnation et l’emprisonnement d’Abu Zaid ne faisaient pas partie d’un règlement de 2020 entre les États-Unis et le Soudan.

En 2020, le Soudan a accepté de payer 335 millions de dollars pour régler les poursuites en indemnisation devant les tribunaux américains liées aux attentats à la bombe de 1998 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, l’attaque de 2000 de l’USS Cole au port sud d’Aden au Yémen qui a tué 17 marins et le meurtre de Granville .

Granville, 33 ans, travaillait à la mise en œuvre d’un accord de paix de 2005 entre le nord et le sud du Soudan qui a mis fin à plus de deux décennies de guerre civile. Il revenait d’une fête du Nouvel An lorsqu’un autre véhicule a intercepté sa voiture et des hommes armés à l’intérieur ont ouvert le feu, tuant Granville et Abbas, également un employé de l’USAID.