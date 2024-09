Quatre militants noirs américains ont été reconnus coupables d’avoir conspiré pour agir en tant qu’agents russes non enregistrés, a annoncé le ministère de la Justice. Ils ont cependant été acquittés d’une accusation plus grave, celle d’avoir agi en tant qu’agents d’un gouvernement étranger.

Un jury de Floride a reconnu quatre accusés – Omali Yeshitela, Penny Hess, Jesse Nevel et Augustus C. Romain Jr. – coupables « de complot en vue d’agir en tant qu’agents d’un gouvernement étranger », a déclaré jeudi le ministère de la Justice.

« Chaque accusé risque une peine maximale de cinq ans de prison. La date du prononcé de la sentence n’a pas encore été fixée », il a ajouté.

Ce procès s’inscrit dans le cadre d’une procédure judiciaire de plus longue haleine aux États-Unis contre le militant des droits de l’homme russe Aleksandr Ionov, qui dirige le mouvement antimondialisation russe. Selon les procureurs, les quatre accusés ont mené des actions aux États-Unis entre 2015 et 2022 pour le compte du gouvernement russe et ont reçu de l’argent et du soutien d’Ionov, qui aurait été en contact avec les services de renseignement russes.

Yeshitela, Hess et Nevel avaient également été accusés du crime plus grave d’avoir agi en tant qu’agents d’un gouvernement étranger, bien que les jurés les aient innocentés de ces accusations.

Le ministère de la Justice a affirmé que tous les Américains savaient qu’Ionov, qui a également été inculpé aux États-Unis dans le cadre de cette affaire mais n’est pas en état d’arrestation, travaillait pour le gouvernement russe.

Les quatre personnes condamnées sont ou étaient affiliées au Parti socialiste du peuple africain et au Mouvement Uhuru, qui défend les droits des Africains. Parmi elles figurent le leader du mouvement, Yeshitela, âgé de 82 ans, ainsi que les membres Hess, 78 ans, et Nevel, 34 ans. L’ancien membre Romain, 38 ans, a fondé le Black Hammer Party, basé à Atlanta, en 2018.

La défense a quant à elle affirmé que le gouvernement avait poursuivi les accusés simplement en raison de leurs opinions pro-russes.

« Cette affaire a toujours été une question de liberté d’expression », L’avocat de Hess, Leonard Goodman, a déclaré à l’agence de presse AFP.















Dans une interview accordée à RT la semaine dernière, Ionov a déclaré qu’en l’absence de toute preuve, le gouvernement américain avait utilisé ses lois sur les agents étrangers.

« Depuis deux ans, nos interlocuteurs n’ont pas réussi à trouver la moindre preuve » et utilisé « la liste complète des restrictions et des limitations qui pourraient être imposées », il a affirmé.

Yeshitela, s’adressant à une foule devant le palais de justice après le procès, a déclaré qu’il était important que « Ils n’ont pas pu nous faire condamner pour avoir travaillé pour quelqu’un d’autre que des Noirs. » Il a souligné qu’il était « prêt à être accusé et reconnu coupable de travailler pour des Noirs. »

La défense a souligné qu’aucun des 12 jurés n’était noir. Après l’exclusion d’une femme noire de la liste initiale au cours de la deuxième semaine du procès, le juge a refusé la demande de la défense de la remplacer par un autre juré noir.