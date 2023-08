Les États-Unis concluent un accord pour libérer les Américains détenus en Iran – médias

Washington aurait accepté de dégeler 6 milliards de dollars des avoirs de Téhéran et de libérer les Iraniens emprisonnés

Washington et Téhéran se seraient mis d’accord sur un échange de prisonniers dans le cadre duquel cinq Américains détenus seront libérés et les États-Unis débloqueront environ 6 milliards de dollars d’actifs iraniens.

L’accord de principe comprend également la libération de cinq Iraniens incarcérés dans les prisons américaines, ont rapporté jeudi plusieurs médias, citant des personnes proches des négociations. Le président Joe Biden a signé l’accord. Il ne sera pas considéré comme définitif tant que les cinq Américains ne seront pas de retour sur le sol américain, ce qui pourrait prendre des semaines, selon les informations.

Quatre des cinq Américains ont été libérés de la prison d’Evin à Téhéran et sont actuellement détenus en résidence surveillée, a confirmé jeudi la Maison Blanche dans un communiqué. L’autre citoyen américain était déjà assigné à résidence. Trois des détenus ont été identifiés comme étant Siamak Namazi, Morad Tahbaz et Emad Shargi. Les deux autres ont demandé à rester anonymes.

En savoir plus Téhéran prêt pour plus d’échanges de prisonniers, exhorte les États-Unis à rejoindre l’accord sur le nucléaire

« Nous continuerons à surveiller leur état aussi étroitement que possible », La porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, Adrienne Watson, a déclaré dans le communiqué. « Bien sûr, nous n’aurons pas de repos tant qu’ils ne seront pas tous de retour aux États-Unis. » Elle a ajouté que les négociations sont « délicat » et restent en cours. « Nous aurons donc peu de détails à fournir sur l’état de leur assignation à résidence ou sur nos efforts pour garantir leur liberté. »

Namazi, Tahbaz et Shargi ont tous été accusés d’espionnage. Les responsables américains ont nié les accusations et soutenu qu’ils n’auraient jamais dû être détenus. Namazi a été arrêté en 2015, tandis que Tahbaz et Shargi ont tous deux été appréhendés en 2018. Aujourd’hui âgé de 51 ans, Namazi a été exclu d’un échange de prisonniers en 2016 lié à l’accord sur le nucléaire iranien et a lancé des appels publics pour que Biden négocie sa libération.

Les 6 milliards de dollars de fonds iraniens inclus dans le dernier accord sont actuellement détenus sur un compte sud-coréen restreint en raison des sanctions américaines. Si l’accord est finalisé, l’argent sera transféré vers un autre pays – apparemment le Qatar – et mis à la disposition de l’Iran avec certaines conditions. Les responsables américains cherchent à restreindre l’utilisation de l’argent à des fins commerciales autorisées par les sanctions de Washington.

EN SAVOIR PLUS: La Maison Blanche discute d’un accord nucléaire « gel pour gel » avec l’Iran – médias

L’accord n’inclut apparemment aucun terme lié au programme nucléaire iranien. Washington a quitté l’accord sur le nucléaire iranien, connu officiellement sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA), en 2018. Biden s’est engagé lors de sa campagne présidentielle de 2020 à relancer et à renforcer le JCPOA, mais il n’a pas réussi à le faire depuis son entrée en fonction. en janvier 2021.

Les tensions américano-iraniennes se sont intensifiées depuis que le président de l’époque, Donald Trump, s’est retiré du JCPOA en 2018. Les deux parties intensifient leur puissance de feu militaire dans le détroit d’Ormuz, le point d’étranglement le plus important au monde pour l’approvisionnement en pétrole.

EN SAVOIR PLUS: Les États-Unis déploient 3 000 soldats au Moyen-Orient