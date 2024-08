Le milliardaire Carl Icahn et son entreprise ont été accusés par les régulateurs américains de ne pas avoir divulgué des prêts personnels d’une valeur de plusieurs milliards de dollars garantis par des titres d’Icahn Enterprises.

Icahn Enterprises et Icahn ont accepté de payer respectivement 1,5 million de dollars et 500 000 dollars de pénalités civiles pour régler les accusations, a déclaré lundi la Securities and Exchange Commission.

L’agence a déclaré que depuis au moins le 31 décembre 2018 jusqu’à aujourd’hui, Icahn a mis en gage environ 51 à 82 % des titres en circulation d’Icahn Enterprises comme garantie pour garantir des prêts personnels auprès d’un certain nombre de prêteurs.

La SEC a déclaré qu’Icahn Enterprises n’avait pas divulgué les engagements pris par Icahn sur les titres de la société comme l’exige son rapport annuel jusqu’au 25 février 2022. Icahn n’avait pas non plus déposé de modifications à un dossier réglementaire requis décrivant ses contrats de prêt personnel et ses modifications, qui remontaient au moins à 2005, et n’avait pas joint les accords de garantie requis. L’omission d’Icahn de déposer les modifications requises au dossier réglementaire a persisté jusqu’au 9 juillet 2023 au moins, a ajouté l’agence.

Icahn est devenu célèbre dans les années 1980 en tant que raider d’entreprise lorsqu’il a organisé le rachat de TWA, ou Trans World Airlines. Icahn a acheté la compagnie aérienne en 1985, mais en 1992, elle a déposé le bilan. TWA est sortie de la faillite un an plus tard, mais a continué à fonctionner à perte et ses actifs ont été vendus à American Airlines en 2001. En février, Icahn a pris une participation de près de 10 % dans JetBlue.

Icahn Enterprises et Icahn, sans admettre ni nier les conclusions, ont convenu de cesser et de s’abstenir de futures violations et de payer les sanctions civiles.

En mai 2023, les actions d’Icahn Enterprises ont chuté à la suite d’un rapport d’une société de vente à découvert Recherche Hindenburg. Dans le rapportHindenburg a affirmé qu’Icahn Enterprises avait utilisé des valorisations d’actifs gonflées. Le rapport a également pointé du doigt des « structures économiques de type Ponzi » au sein de la société holding, alléguant qu’Icahn avait utilisé l’argent de nouveaux investisseurs pour verser des dividendes aux anciens.

Dans un communiqué publié lundi, Icahn a riposté à Hindenburg. « Après que Hindenburg a publié un faux rapport pour gagner de l’argent sur sa position courte au détriment des investisseurs ordinaires, l’enquête gouvernementale qui a suivi a abouti à cet accord qui ne prétend pas que (Icahn Enterprises) ou moi-même avons gonflé (la valeur nette de l’actif) ou participé à une structure de type Ponzi », a-t-il déclaré. « Le modus operandi de Hindenburg, qui consiste à publier des allégations calomnieuses et non fondées, a porté préjudice à (Icahn Enterprises) et à ses investisseurs. Nous sommes heureux de mettre cette affaire derrière nous et continuerons à nous concentrer sur l’exploitation de l’entreprise au profit des porteurs de parts. »

Les actions d’Icahn Enterprises ont chuté de plus de 6 % lundi.