Les États-Unis comptent sur la Chine pour influencer l’Iran afin d’apaiser les tensions au Moyen-Orient

BEIJING — Le chef de la majorité au Sénat américain, Chuck Schumer, a déclaré lundi que la délégation du Congrès en Chine avait demandé à Pékin d’user de son influence auprès de l’Iran pour empêcher la propagation du conflit Israël-Hamas.

« Un certain nombre d’entre nous ont demandé que la Chine utilise son influence sur l’Iran pour empêcher une conflagration de se propager », a déclaré Schumer aux journalistes lors d’un point de presse.

« Ils exercent une influence sur l’Iran de différentes manières », a-t-il déclaré. « Et nous leur avons demandé de faire tout ce qu’ils pouvaient pour que l’Iran ne propage pas cette conflagration à travers eux-mêmes et à travers le Hezbollah. »

« Les Chinois ont dit qu’ils transmettraient le message aux Iraniens », ont déclaré des responsables américains lors du point de presse, en réponse à une question.

Schumer et cinq autres sénateurs américains représentant les partis républicain et démocrate ont rencontré le président chinois Xi Jinping plus tôt lundi, entre autres réunions de haut niveau.

La réunion a duré environ 80 minutes, a déclaré Schumer, soit environ le double de ce qui était prévu.

« Nous sommes profondément attristés par les pertes civiles et nous nous opposons et condamnons les actes qui nuisent aux civils », a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d’une conférence de presse régulière lundi, selon une transcription officielle en anglais.

« Nous nous opposons aux mesures qui aggravent le conflit et déstabilisent la région et espérons que les combats cesseront et que la paix reviendra bientôt », a déclaré Mao.