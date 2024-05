Les États-Unis comptent plus de fumeurs quotidiens de marijuana que de buveurs d’alcool – RT World News

Une nouvelle étude a montré que la marijuana a dépassé l’alcool en termes de nombre de consommateurs réguliers

La consommation de marijuana est devenue si répandue aux États-Unis que le nombre d’Américains qui fument cette drogue quotidiennement a dépassé le nombre de consommateurs d’alcool à la même fréquence, a révélé une nouvelle étude.

On estime que 17,7 millions d’Américains ont consommé du cannabis quotidiennement ou presque en 2022, dépassant les 14,7 millions de buveurs d’alcool comparables, selon une analyse de l’Université Carnegie Mellon. Le rapportpublié mercredi dans la revue médicale Addiction, s’appuie sur les données de l’enquête nationale du gouvernement américain sur la consommation de drogues et la santé.

La consommation quotidienne de marijuana n’avait jamais dépassé la consommation quotidienne d’alcool, a déclaré Jonathan Caulkins, chercheur à Carnegie Mellon et auteur de l’étude. L’alcool est encore plus largement consommé, mais pas quotidiennement.

« 40 % des consommateurs actuels de cannabis en consomment quotidiennement ou presque, une tendance qui est davantage associée à la consommation de tabac qu’à la consommation typique d’alcool » dit le chercheur.















L’augmentation de la consommation régulière de cannabis s’est produite dans un contexte de légalisation croissante de cette drogue aux États-Unis. Près de la moitié des États américains ont approuvé la consommation récréative de marijuana, à commencer par Washington et le Colorado en 2012. La plupart des autres États ont autorisé l’usage médical de la drogue, tandis que la possession de cannabis pour usage personnel a été décriminalisée dans d’autres juridictions.

Avant la vague de nouvelles lois sur la marijuana, la consommation quotidienne de marijuana a atteint un point bas de moins d’un million d’Américains en 1992. Depuis lors, les taux de consommation régulière de marijuana par habitant ont été multipliés par 15. Caulkins a déclaré que cette augmentation pourrait provenir en partie du fait qu’à mesure que l’acceptation du public augmente, de plus en plus de personnes sont prêtes à admettre qu’elles consomment régulièrement de la drogue.















L’Institut national américain sur l’abus des drogues a averti que la consommation de cannabis peut causer des problèmes respiratoires, comme ceux liés au tabagisme, ainsi qu’un risque accru de crise cardiaque. Le médicament a également été associé à des problèmes de développement de l’enfant, pendant et après la grossesse. Fumer de l’herbe à long terme peut également provoquer des maladies mentales, telles que la paranoïa et des hallucinations, et aggraver les symptômes de la schizophrénie.

Des chercheurs de la faculté de médecine de l’Université du Maryland ont affirmé que la consommation addictive de marijuana augmente le risque de psychose. « Il y a beaucoup de désinformation dans la sphère publique sur le cannabis et ses effets sur la santé psychologique, beaucoup supposant que ce médicament est sûr à utiliser et sans effets secondaires. » a déclaré David Gorelick, professeur de psychiatrie à l’Université du Maryland. Il a ajouté que près de la moitié des personnes dépendantes au cannabis souffrent d’un autre problème psychiatrique.