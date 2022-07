Si Moscou est autorisé à gagner en Ukraine, le monde reviendra à un état de “la force fait le bien”, estime Washington

Le conflit en cours entre Moscou et Kiev pourrait menacer l’ordre mondial existant, a déclaré lundi le secrétaire d’État américain Antony Blinken à la chaîne publique thaïlandaise. Selon Blinken, la Russie “défis” ce qu’il appelait un “basé sur des règles” l’ordre mondial et créerait une nouvelle réalité sur la scène internationale s’il était autorisé à atteindre ses objectifs en Ukraine.

Les règles internationales existantes sont fondées sur "quelques notions de base" Blinken a soutenu, nommant "le respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale, des droits de l'homme" comme le "fondations" de l'ordre centré autour de l'ONU.















la Russie “Agression contre l’Ukraine” défie tout cela, a déclaré Blinken. “Si la Russie est autorisée à faire ce qu’elle fait, cela signifie que nous allons revenir à un monde dans lequel la force fait le bien, dans lequel les grandes nations peuvent intimider les petites nations”, a-t-il ajouté. ce qui serait “le contraire de l’ordre basé sur des règles”, il ajouta.

En plus de Moscou agissant en tant que fauteur de troubles internationaux, Blinken a déclaré que Pékin est “posant un défi à l’ordre dans la façon dont il agit avec une agression croissante dans la région et avec une répression croissante à la maison.” Il n’a pas expliqué ce qu’il voulait dire exactement par la Chine “agression.”

Dans le même temps, Blinken a qualifié les relations américaines avec la Chine "l'une des relations les plus conséquentes, l'une des relations les plus complexes", ajoutant que Washington espère toujours "trouver des moyens de coopérer" avec Pékin malgré une "concurrence" entre les deux nations.















La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Petro Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.