Les expéditions du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 sont chargées dans un avion UPS le 13 décembre, à Lansing, Michigan. | Rey Del Rio / Getty Images

Alors que la distribution des vaccins commence, la pandémie de Covid-19 ne fait que s’aggraver.

Dimanche, les premiers lots du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 ont été chargé sur des camions et des avions cargo à distribuer aux États-Unis.

Les doses du vaccin, qui a reçu vendredi une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de la Food and Drug Administration, seront envoyées aux 50 États et les vaccinations pourraient commencer. dès lundi, A déclaré dimanche le commissaire de la FDA, le Dr Stephen Hahn.

L’avion FedEx qui transportera le premier envoi du vaccin Pfizer-BioNTech aux États-Unis a maintenant sa porte cargo ouverte ici à @FlyGRFord…. les vaccins devraient être chargés bientôt, puis le vol décollera pour Memphis à partir de là, les envois seront expédiés dans tout le pays pic.twitter.com/i0DrMW1i2a – Dianne Gallagher (@DianneG) 13 décembre 2020

Près de 3 millions de doses seront livrées lors de la première série d’expéditions, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar Raconté Margaret Brennan de CBS News sur Face à la nation ce dimanche.

«Nous expédions 2,9 millions de doses de vaccin», a déclaré Azar. « Donc, chaque fois qu’ils les prennent dans les armes, c’est 2,9 millions de personnes qui se font vacciner. »

NOUVELLES: @HHSGovde @SecAzar raconte @margbrennan les États administreront les vaccins «dès qu’ils seront en mesure de le faire», mais n’ont pas proposé de chiffre pour le nombre d’Américains qui seront * vaccinés * d’ici la fin de la semaine. 2,9 millions de doses seront * distribuées * d’ici la fin de la semaine pic.twitter.com/I2CMErrUVF – Faites face à la nation (@FaceTheNation) 13 décembre 2020

Azar a également déclaré qu’un deuxième envoi de doses – le vaccin Pfizer-BioNTech nécessite deux injections séparées, administrées à trois semaines d’intervalle, pour être pleinement efficace – serait réservé pour garantir que ceux qui ont reçu la première dose seraient en mesure de terminer leur traitement.

On estime que le vaccin Pfizer-BioNTech est efficace à environ 95% dans la prévention du Covid-19.

Selon les recommandations publiées par les Centers for Disease Control and Prevention, les agents de santé, ainsi que les travailleurs essentiels d’autres industries, et les personnes de plus de 65 ans ou souffrant de «problèmes de santé sous-jacents» qui les placent dans une catégorie à haut risque, sera le premier en ligne pour le vaccin. Un comité qui conseille le CDC a en outre recommandé que les travailleurs de la santé et les résidents des établissements de soins de longue durée – un groupe d’environ 24 millions de personnes – soient en première ligne.

Cependant, la rapidité avec laquelle ces populations à risque pourront recevoir le vaccin n’est pas claire. Dimanche, Azar s’est dit optimiste quant à la distribution initiale du vaccin.

«Nous pourrions faire vacciner tous les patients des maisons de retraite aux États-Unis avant Noël», a déclaré Azar a dit à Brennan, et jusqu’à 20 millions de personnes vaccinées à la fin du mois de décembre.

Cependant, le HHS aurait offert des conseils différents, demandant aux prestataires de soins de santé de commencer à vacciner les personnes vivant dans les maisons de soins le 21 décembre, ce qui signifierait probablement que tous les résidents ne seraient pas vaccinés avant Noël. L’ancien commissaire de la FDA et membre actuel du conseil d’administration de Pfizer, le Dr Scott Gottlieb, a déclaré à CBS News que ce délai avait pour mandat de laisser le temps aux résidents et aux tuteurs de donner leur consentement. «C’est un retard très coûteux», a déclaré Gottlieb.

Azar a également prédit que pas moins de 100 millions d’Américains seront vaccinés d’ici la fin du mois de février, une estimation qui correspond étroitement au plan du président élu Joe Biden de voir 50 millions de personnes vaccinées au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir.

Sur Fox News dimanche, Le Dr Moncef Slaoui – le conseiller médical en chef de l’opération Warp Speed, le programme fédéral de développement de vaccins – a précisé que ces projections reposent sur l’octroi d’EUA à d’autres candidats vaccins.

Un deuxième EUA, pour le vaccin Covid-19 de Moderna, pourrait être prochainement disponible. Un comité consultatif de la FDA doit examiner le vaccin le 17 décembre et les États-Unis ont commandé 200 millions de doses totales en prévision de son approbation. Et Slaoui a déclaré que le candidat vaccin de Johnson et Johnson – qui ne nécessiterait qu’une seule dose – pourrait être approuvé fin janvier ou début février.

L’autorisation américaine du vaccin Pfizer-BioNTech suit celle du Royaume-Uni – qui l’a autorisé pour une utilisation d’urgence la semaine dernière et a commencé les vaccinations mardi – ainsi que celle du Canada.

Cela a conduit la Maison Blanche à faire pression sur la FDA pour que l’EUA franchisse la ligne d’arrivée d’ici vendredi. Dans un tweet, le président Donald Trump attaqué l’agence comme «une grande, vieille et lente tortue».

Alors que je pousse l’argent trempé mais lourdement bureaucratique @US_FDA économisé cinq ans dans l’approbation de NOMBREUX grands nouveaux vaccins, c’est toujours une grosse, vieille et lente tortue. Faites sortir les vaccins du barrage MAINTENANT, Dr Hahn @SteveFDA. Arrêtez de jouer à des jeux et commencez à sauver des vies !!! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 décembre 2020

Par ailleurs, le Washington Post a rapporté vendredi que le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, avait déclaré à Stephen Hahn de la FDA que Hahn pourrait être contraint de démissionner si l’EUA n’était pas publiée ce jour-là. Hahn a défendu la chronologie dimanche, affirmant que son agence travaillait à toute vitesse pour obtenir l’autorisation du vaccin.

Cela ne devrait pas saper la confiance dans le vaccin, cependant: il a été examiné par un groupe consultatif indépendant jeudi avant l’EUA, et la FDA a conclu que le vaccin avait «un profil de sécurité favorable, sans problème de sécurité spécifique».

Malgré un vaccin, les États-Unis entrent dans la phase la plus sombre de la pandémie

Les expéditions de vaccins de dimanche n’arrivent pas un instant trop tôt. Le coronavirus se propage actuellement de manière incontrôlable aux États-Unis alors que les décès et les hospitalisations dus au virus atteignent des niveaux sans précédent.

Samedi, le pays enregistrait en moyenne plus de 208000 nouveaux cas de Covid-19 par jour, selon le New York Times, après avoir franchi la barre des 200000 par jour pour la première fois le 27 novembre.

Et mercredi, les États-Unis ont signalé plus de 3000 décès en une seule journée pour la toute première fois. Les hospitalisations ont franchi la barre des 100 000 pour la première fois au début du mois et ont augmenté régulièrement depuis.

Les choses ne vont probablement pas s’améliorer avant un certain temps non plus. Selon le directeur du CDC, Robert Redfield, les États-Unis pourraient bien «avoir plus de décès par jour que lors du 11 septembre» pendant les 60 à 90 prochains jours.

Biden, qui a placé son plan de réponse Covid-19 au premier plan pendant la transition présidentielle, a été tout aussi désastreux dans ses avertissements.

«Noël va être beaucoup plus difficile», a-t-il déclaré la semaine dernière. «Je ne veux effrayer personne ici, mais comprenez les faits – nous risquons de perdre 250 000 autres morts d’ici janvier.»

Actuellement, le nombre de morts aux États-Unis s’élève à plus de 298 000 personnes, selon le New York Times.

La pandémie laisse également les hôpitaux et les travailleurs de la santé épuisés et épuisés. Selon le Dr Vin Gupta, «il n’y a tout simplement pas assez de médecins, d’infirmières et d’inhalothérapeutes pour doter les lits des unités de soins intensifs» à certains endroits. Au Mississippi, par exemple, il n’y a plus de lits aux soins intensifs.

«Les gens vont recevoir des soins sous-optimaux», a déclaré Gupta à NBC.

En Californie, la diminution de la capacité des unités de soins intensifs a déclenché une vague de nouvelles fermetures le week-end dernier. Avec des unités de soins intensifs en dessous de 15 pour cent de capacité dans certaines parties de l’État, plus de 33 millions de Californiens sont à nouveau sous des ordres de verrouillage.

Au-delà de la crise immédiate, les experts en santé publique ont également souligné que le moment n’était pas venu d’assouplir les meilleures pratiques en prévision d’un vaccin. Comme l’a expliqué Umair Irfan de Vox le mois dernier, de nombreuses mesures doivent être prises pour intensifier la distribution d’une campagne de vaccination de masse:

Une chaîne d’approvisionnement mondiale, des flacons en verre qui contiennent le vaccin aux seringues utilisées pour les injecter, doit se développer pour fabriquer d’énormes quantités de vaccin. Les fabricants devront également s’assurer que les vaccins restent intacts et soumis à des contrôles de température stricts, de l’usine aux hôpitaux et cliniques où ils seront utilisés. Le processus de fabrication, de distribution et d’administration d’un vaccin pourrait prendre des mois. … Il est également important de se rappeler qu’un vaccin ne suffit pas à lui seul pour mettre fin à la pandémie. Des mesures comme l’éloignement social, une bonne hygiène et le port de masques resteront essentielles pour contrôler la propagation du Covid-19 jusqu’à ce qu’un vaccin soit largement disponible. L’acceptation du public sera également un problème majeur, et les responsables de la santé devront surmonter une vague croissante d’hésitation à la vaccination.

En attendant, les Américains devront faire tout leur possible pour freiner la propagation incontrôlée du virus – et quoi qu’il arrive, prévient Redfield, les mois à venir pourraient être «la période la plus difficile de l’histoire de la santé publique de ce pays».