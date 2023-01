Les États-Unis commenceront à former des Ukrainiens sur le système Patriot sur le sol américain la semaine prochaine

Les forces armées américaines ont l’intention de commencer à former des soldats ukrainiens sur le système sophistiqué de missiles Patriot la semaine prochaine à Fort Sill, en Oklahoma, a confirmé mardi un responsable de la défense à Fox News.

La formation devrait prendre plusieurs mois, bien qu’il s’agisse toujours d’un processus accéléré par rapport au temps qu’il faut normalement, a déclaré Fox News.

Les États-Unis se sont engagés pour la première fois à envoyer la batterie de missiles sol-air le mois dernier dans le cadre d’un mouvement qui engageait le système de défense aérienne le plus avancé de l’Occident à ce jour alors que la guerre en Ukraine se poursuivait pendant un 10e mois.

Une seule batterie de missiles Patriot nécessite quelque 90 soldats pour faire fonctionner et entretenir le système qui comprend un radar et une station de contrôle ainsi que des ordinateurs et des générateurs.

Bien que seulement trois soldats soient réellement nécessaires pour déclencher le système.

La semaine dernière, l’Allemagne a également déclaré qu’elle enverrait un système de missile Patriot à l’Ukraine alors que les nations occidentales cherchent à “changer la dynamique sur le champ de bataille”.

