Les États-Unis commencent une étude testant des doses de vaccin Covid mix-and-match

Un clinicien de la santé prépare une dose du vaccin Johnson & Johnson contre la maladie à coronavirus (COVID-19) pour un navetteur lors de l’ouverture du programme public de vaccination de MTA à la station de métro 179th Street dans le quartier Queens de New York City, New York, États-Unis, 12 mai 2021.

Les responsables fédéraux de la santé ont déclaré que les personnes qui n’ont pas encore reçu de vaccin autorisé sont également éligibles pour s’inscrire à l’essai dans un groupe distinct. Ces volontaires recevront deux doses du vaccin de Moderna et recevront une dose de rappel de l’un des trois vaccins environ 12 à 20 semaines plus tard, ont déclaré des responsables.

Les National Institutes of Health ont annoncé mardi qu’ils avaient commencé un essai clinique à un stade précoce examinant ce qui se passe lorsqu’un adulte entièrement vacciné avec un type de vaccin Covid-19, comme celui de Pfizer, est boosté avec un vaccin différent environ trois à quatre mois plus tard .

« Bien que les vaccins actuellement autorisés par la Food and Drug Administration des États-Unis offrent une forte protection contre le COVID-19, nous devons nous préparer à la possibilité d’avoir besoin de rappels pour contrer le déclin de l’immunité et suivre le rythme d’un virus en évolution », a déclaré le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, une agence du NIH.

« Les résultats de cet essai sont destinés à éclairer les décisions de politique de santé publique sur l’utilisation potentielle de calendriers de vaccination mixtes si des doses de rappel sont indiquées », a-t-il ajouté.

L’essai intervient alors que les fabricants de médicaments et certains scientifiques disent maintenant que les gens auront probablement besoin d’un rappel des vaccins Covid-19 et éventuellement de vaccins supplémentaires chaque année, tout comme pour la grippe saisonnière.

Les vaccins Covid-19 de Pfizer et Moderna nécessitent actuellement deux doses administrées à trois à quatre semaines d’intervalle, tandis que le vaccin de Johnson & Johnson ne nécessite qu’un seul jab. Les trois vaccins se sont avérés très efficaces contre Covid, bien que les dirigeants de l’entreprise disent maintenant qu’ils s’attendent à ce que cette protection solide diminue avec le temps.

Le Dr Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA, a déclaré le mois dernier que des injections de rappel de Covid-19 pourraient être nécessaires pour les personnes entièrement vaccinées d’ici un an. Les versions actuelles des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna sont très efficaces pour prévenir Covid et semblent également protéger contre les variantes circulant aux États-Unis, a-t-il déclaré.

« Donc, j’espère, vous savez, ce serait bien s’il s’avérait qu’il faudra un an avant que quelqu’un puisse avoir besoin d’un rappel », a déclaré Marks le 18 mai lors d’une conférence de presse virtuelle sur les vaccins Covid-19 à haute journalistes d’écoles et de collèges.

« Mais nous ne savons toujours pas », a-t-il ajouté. « Cela pourrait être plus, cela pourrait être un peu moins mais … c’est juste quelque chose que nous devrons comprendre au fur et à mesure. »

Chaque groupe vaccinal de l’essai NIH recrutera environ 25 personnes âgées de 18 à 55 ans et environ 25 personnes âgées de 56 ans et plus.

Douze à 20 semaines après leur schéma de vaccination initial, les participants recevront une seule dose de rappel du vaccin Moderna dans le cadre de l’essai.